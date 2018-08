Dierhagen

Die Saison der Tonnenfeste auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst neigt sich langsam ihrem Ende entgegen. Mit der Veranstaltung in Dierhagen geht an diesem Samstag (ab 14.00 Uhr) das vorletzte traditionelle Tonnenabschlagen über die Bühne. Insgesamt gibt es in Sommermonaten elf feste Termine auf der Halbinsel.

Bei dem Wettstreit, zu dem den Angaben zufolge rund 20 Reiter antreten werden, wird einem aufgehängten und mit Laub und Bändern geschmückten Holzfass der Boden und die Stäbe mit einem Knüppel herausgeschlagen. Bei dem Spektakel werde um die Königswürde des Tonnen-, Stäbe- beziehungsweise Bodenkönigs gekämpft. Wie in den vergangenen Jahren werden rund 3000 Besucher erwartet.

Die Tradition des Tonnenabschlagens reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Vermutlich hat es sich aus den mittelalterlichen Reiterspielen heraus entwickelt. Knechte könnten es erfunden haben, da sie von den herrschaftlichen Reiter-Wettkämpfen ausgeschlossen blieben.

