Ribnitz-Damgarten

Mehrere hundert Euro hat ein Trickbetrüger am Mittwoch von einem Rentner ergaunert. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach wurde der das 79-jährige Opfer gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz des Boddencenters durch den unbekannten Mann auf Wechselgeld angesprochen. Als der Senior seine Geldbörse offen auf seinem Rollator ablegte, griff der Verdächtige hinein, um angeblich sein Kleingeld zu wechseln. Im Gespräch mit dem Unbekannten kam es dann zum Diebstahl des Bargeldes, was der Rentner jedoch erst kurze Zeit später bemerkte.

Der gesuchte, vermutlich deutsche Tatverdächtige ist laut Polizei 30 bis 35 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Der Mann hatte eine helle Hautfarbe und trug dunkle Haare, die mit einem Gel glatt nach hinten frisiert waren. Bekleidet war der Verdächtige mit einer hellen Jacke und einer braunen Hose.

Die Polizei warnt die Bevölkerung davor, auf diese weit verbreitete Masche zum Diebstahl von Bargeld aus Geldbörsen, hereinzufallen. Angesprochene sollten misstrauisch sein und solche Wechselgesuche ablehnen. Vor allen sollten sie sich nicht ablenken lassen und die Geldbörse nicht aus der Hand geben. Für eine spätere Personenbeschreibung sollte man sich die Person gut einprägen und bei einem Verdacht umgehend die Polizei informieren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zur gesuchten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter Telefon 0 38 21-87 50 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Timo Richter