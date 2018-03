Unerfüllte Wünsche der Feuerwehr

Ahrenshoop. Doch diese Rechnung der Kameraden ging nicht auf.

„Ständige Forderungen sind nicht Sinn der Übung“, schrieb er den Fragestellern ins Stammbuch. Die Ausstattung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop befindet sich nach Darstellung des Bürgermeisters auf vergleichsweise hohem Niveau. Ein neues Fahrzeug würde mit 170 000 bis 200 000 Euro zu Buche schlagen. Das gebe der Haushalt des Künstlerortes aber nicht her. Aktuell stehen die Jahresabschlüsse der beiden Vorjahre noch aus. Die sollen nach Einschätzung Hans Götzes besser als gedacht aussehen, sich also im positiven Bereich bewegen. Sollte sich das bewahrheiten, könnte über einen Nachtragshaushalt über die Investition in ein neues Einsatzfahrzeug geredet werden. In diesem Zusammenhang unterstrich Götze aber auch, dass eine Kommune auch andere Aufgaben zu bewältigen habe, als allein die Feuerwehr auszustatten — so wichtig die für die Sicherheit der Gemeinde auch sei.

Während der Sitzung bestätigten die Gemeindevertreter die Annahme einer Geldspende. Eine Baufirma will damit das Jazzfest unterstützen — und wohl auch ein wenig gut Wetter machen, weil der Kirchnersgang erst verspätet fertig gestellt wurde.

Hans Götze informierte über eine Einigung mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di für die Beschäftigten der Kurbetriebes und Bauhofes. Es werde jetzt auf jeden Fall der Mindestlohn von 8,50

Euro gezahlt. Der Tarifvertrag gelte zwei Jahre.

tri