Barth/Divitz-Spoldershagen

Ein 60-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag im Kreis Vorpommern-Rügen offenbar am Steuer eingeschlafen und ungebremst auf einen Linienbus geprallt. Das Auto verlor Teile, die einen nachfolgenden Pkw beschädigten, wie die Polizei in Stralsund am Mittwoch mitteilte.

Verletzt wurde bei dem Unfall zwischen Frauendorf und Kenz-Küstrow niemand. Der Linienbus war mit sechs Fahrgästen besetzt. Der 60-Jährige muss sich nun wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

dpa