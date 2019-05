Petersdorf/Ribnitz-Damgarten

Bei einem Verkehrsunfall am späten Montagabend sind in der Nähe von Petersdorf bei Ribnitz-Damgarten zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-Jähriger auf der Landesstraße 191 aus Bartelshagen I kommend gegen 22.40 Uhr in Richtung Ribnitz unterwegs. Kurz vor der Petersdorfer Kreuzung kam er mit seinem Pkw aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum. Der Fahrer sowie eine 35 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich dabei schwer. Beide wurden nach Rostock ins Krankenhaus gebracht.

Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Deshalb wird auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen ihn ermittelt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 10000 Euro. Die Landesstraße musste zur Bergung des Unfallwagens für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden.

Robert Niemeyer