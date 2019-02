Ribnitz-Damgarten

Einige Schaulustige waren gekommen, einige Passanten verfolgten das Geschehen mit fragenden Blicken. Ein Unglück im Ribnitzer Rathaus? Nein. Weil im Dachgeschoss des Gebäudes neue Fenster eingebaut wurden, musste der Brandschutz überprüft werden. Deshalb war die Ribnitzer Feuerwehr am späten Donnerstagnachmittag mit ihrem Drehleiter-Wagen im Einsatz und testete das sogenannte Anleitern an den Fenstern. Geprobt wurde, ob im Fall eines Feuers Menschen durch die Fenster gerettet werden können, entweder aufrecht oder liegend auf der Trage. Daumen hoch hieß es am Ende von Oliver Rybicki, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten. Und die Zuschauer konnten die Feuerwehr am Rathaus einmal in Aktion erleben, in der Hoffnung, dass es bei diesem einem Mal bleibt.

Robert Niemeyer