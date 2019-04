Ribnitz-Damgarten

Die Arbeitswoche wird unterbrochen vom Tag der Arbeit. Angepackt wird an diesem Tag bekanntlich nicht. Stattdessen wird gefeiert, entweder am Abend zuvor oder am 1. Mai selbst. Dies sind unsere Veranstaltungstipps zum Mai-Feiertag.

In Ribnitz-Damgarten steigt anlässlich des fünftägigen Frühlingsfestes heute Abend der Tanz in den Mai. Ab 16 Uhr wird für musikalische Unterhaltung gesorgt, um 17 Uhr präsentiert das Volkstheater Rostock das neue Sommerstück „Blues Brothers“. Der Tanz in den Mai startet um 19 Uhr. DJ Jörg Scheffler und die Deutschrockband „Eiszeit“ stehen auf der Bühne. Gegen 22.45 steigt das große Höhenfeuerwerk in die Luft. Am Maifeiertag klingt das Frühlingsfest entspannt aus. Um 11.30 Uhr begeistert die Puppenbühne „Kleines Theater“ mit einem Märchen der Gebrüder Grimm die jungen Zuschauer. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Live-Musik von „marco and friends“.

Auch in Prerow wird traditionell in den Mai getanzt. Am Nachmittag gibt es am Kulturkaten „Kiek in“ ein abwechslungsreiches Programm für kleine und große Gäste. Neben den gastronomischen Angeboten können sie sich beim Stockbrotbacken versuchen und den Maibaum schmücken. Ab 18 erklingen mit dem Angela Klee Quartett „ Jewels – musikalische Edelsteine“ von Country, Folk bis Oldies. Der Maibaum wird um 20 aufgestellt. Mit dem Tanz geht es um 21 im Saal des „Kiek In“ bis 1 los. Diese Veranstaltung ist für alle Besucher kostenlos.

Zum Feuer in der Walpurgisnacht wird heute in Born eingeladen. Auf der Borner Festwiese wird das Feuer um 18 Uhr angezündet. Veranstalter ist die Freiwillige Feuerwehr Born in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung, der Gemeinde und dem Feuerwehr-Förderverein.

Bei der Feuerwehr in Barth wird ebenfalls in den Mai getanzt. Los geht es heute um 19 Uhr. Morgen folgt auf dem Gelände der Barther Brandschützer dann der Tag der offenen Tür, bei dem Interessierte einmal hinter die Kulissen der Feuerwehr schauen können. Beginn ist um 10 Uhr.

Auf dem Marlower Marktplatz wird morgen der Maibaum gesetzt. Um 10 Uhr eröffnet Bürgermeister Norbert Schöler die Veranstaltunge. Anschließend tritt die Völkshäger Danzgrupp auf und Kinder der Kita „Grünschnabel“ singen um den Maibaum. Für das leibliche Wohl sorgt der Schulverein der Grundschule Marlower Loris. Um 11 Uhr findet im Rathaussaal die Eröffnung einer Ausstellung mit Bildern von Jürgen Lucka aus Glewitz statt.

Robert Niemeyer