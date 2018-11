Bad Sülze

Die Salzstadt wird von Narren und Nasen regiert. Bis zum Samstagabend war es noch eine anonyme Hexe in Schwarz, die den Sülzer Schlüssel fest in knorriger Hand hielt und nicht nur die „Glorreichen Sieben“ des heimischen Faschingsclubs immer wieder vor neue Aufgaben stellte. Ein kleines Teufelchen verbündete sich schließlich mit dem tapferen Haufen und verriet den Namen des Wüteweibs, dem vor Schreck der Stadtschlüssel entglitt. Der ist nun bei Tino Olbrich gut aufgehoben, zumindest bis Aschermittwoch, solange wird unter dem Motto „Hexen, Trolle, jung und alt – Willkommen im Sülzer Zauberwald“ regiert. Seit April ist der 29-Jährige Präsident des Bad Sülzer Faschingsclubs.

Mit ihm, so scheint es, ist der Elferrat mit dem ganzen Verein in den Jungbrunnen gesprungen. Von den rund 80 Mitgliedern sind die Hälfte Kinder und Jugendliche. Sieben junge Männer und Frauen tanzen in der Prinzengarde, 14 Teenager in der Minigarde und seit wenigen Jahren toben rund 15 Tanzmäuse im Alter von fünf bis neun Jahren übers Parkett. Seine Majestät Prinz Paul startet in die achte Session, allerdings mit wechselnden Partnerinnen, Jette ist zum zweiten Mal Prinzessin an seiner Seite.

Seit Anfang August haben die Narren des BFC an ihrem Programm zur Sessionseröffnung gearbeitet, die Tanzmäuse brachten den Gästen Pippi Langstrumpfs Einmaleins bei und die Tanzmariechen Marie Häuser und Romy Totz aus Anklam, nach einem Gastauftritt 2017 zu den Sülzer Karnevalisten gewechselt, begeisterten mit taktvoller Akrobatik.

