Lindholz

Eine sicherlich gutgemeinte Aktion des Kreisfeuerwehrverbandes Vorpommern-Rügen hat jetzt für einige Verwirrung gesorgt, vor allem bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lindholz. Wie Arite Lewerenz aus dem Lindholzer Ortsteil Breesen berichtete, habe sie am vergangenen Freitag einen Anruf erhalten. „Eine junge Dame von einem Verlag hat um eine Spende für die Feuerwehr gebeten“, berichtet Lewerenz. 142 Euro sollte die Unternehmerin überweisen, damit Kinder ein Buch bekommen.

Eine telefonische Spendensammlung im Namen der Lindholzer Gemeindewehr?

Was Lewerenz stutzig machte: Die Telefonnummer hatte eine Delmenhorster Vorwahl. Spätere Rückrufe landeten stets auf einem Anrufbeantworter. In der Annahme, es könne sich um einen Betrugsversuch handeln, ließ sich Lewerenz nicht auf eine Spende ein, sondern nutzte stattdessen einen der direktesten Drähte zur Lindholzer Feuerwehr. Der Lindholzer Gemeindewehrführer Silvio Bauch ist Nachbar der Familie Lewerenz.

Betrugsversuch?

Der wusste von nichts. „Wir waren das sicherlich nicht. Und ich kenne auch keine Feuerwehr, die so Spenden sammelt“, sagte Bauch gestern auf Nachfrage, der schon befürchtete, dass im Namen der ehrenamtlichen Brandschützer dubiose Abzock-Versuche gestartet würden. Denn mittlerweile machen Telefonbetrüger bekanntlich auch nicht mehr vor öffentlichen Ämtern Halt. Zuletzt hatte es im Landkreis Vorpommern-Rügen mehrfach Fälle gegeben, in denen falsche Polizisten versuchten, an persönliche Daten der Opfer heranzukommen (die OZ berichtete).

Ein Malbuch für Kinder

Der Lindholzer Fall gehört glücklicherweise nicht dazu, wie weitere Recherchen ergaben. Denn hinter den Anrufen steckt tatsächlich eine Zusammenarbeit des Kreisfeuerwehrverbandes Vorpommern-Rügen mit der Verlagsgruppe KIM. Das bestätigte Angelika Linck, Mitarbeiterin der Geschäftstelle des Kreisfeuerwehrverbandes.

Projekt startete 2007 auf Rügen

Die Verlagsgruppe hat in Delmenhorst eine Zweigstelle und sucht Sponsoren für ein Malbuch, das im Sinne der Brandschutzerziehung kostenlos an Kinder im Landkreis verteilt werden soll. Laut Sabine Gerhardts, Vertriebsleitung der KIM Verlagsgruppe, sei das Projekt 2007 auf der Insel Rügen gestartet worden. Seinerzeit gab es auf der Insel noch einen eigenen Kreisfeuerwehrverband. Nach der Fusion mit dem Kreisfeuerwehrverband Nordvorpommern 2013 wurde das Projekt weitergeführt. „Seit 2017 sind wir im Altkreis aktiv auf Sponsorensuche“, sagt Gerhardts. Auf Rügen sei das Projekt sehr bekannt und erfolgreich.

Im Altkreis offenbar noch nicht. „Es wäre schön gewesen, wenn uns jemand Bescheid gesagt hätte“, sagt der Lindholzer Wehrführer Silvio Bauch. „Aber besser so, als wenn es wirklich Betrugsversuche im Namen der Feuerwehr gibt.“

Noch bis Ende kommender Woche werbe der Verlag bei Firmen in der Region, so Sabine Gerhardts. 4000 bis 5000 Malbücher sollen danach gedruckt werden. Hinzu kommt eine Spende von bis zu 2000 Euro an den Kreisfeuerwehrverband.

Robert Niemeyer