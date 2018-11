Ribnitz-Damgarten

Der Hirsch, Lederland Biering oder auch das Töpfergeschäft: Nicht wenige Läden in der Langen Straße mussten in den vergangenen Monaten schließen. Die Einkaufsmeile steht vor großen Veränderungen und im Moment ist noch nicht klar, ob und wie einige der leeren Schaufenster wieder gefüllt werden sollen.

„Die Nebenkosten, Kredite und die Miete waren zu hoch. Ich konnte das Geschäft nicht mehr halten“, sagt Anke Jenß-Hasse, die bis vor Kurzem noch das Lokal vom springenden Hirschen in der Langen Straße betrieben hat. Als die 33-Jährige vor zwei Jahren das Geschäft übernahm, begann eine Zeit der schlaflosen Nächte. „Wir mussten uns von Anfang an durchbeißen. Irgendwann konnte ich nicht mehr schlafen, weil ich nicht wusste, wo es mit dem Laden hingehen kann“, sagt Jenß-Hasse. Gerade der warme Sommer habe seine Spuren hinterlassen. Viele Touristen waren lieber am Meer und an den Stränden als in der Ribnitzer Einkaufsmeile. „Wir hatten nicht mal die Hälfte des Umsatzes vom Vorjahr.“

Wegen Brand geschlossen

Was der Unternehmerin Hoffnung machte? Die letzte Shoppingnacht. „Da war nochmal richtig was los und ich dachte, wir schaffen es bis Weihnachten. Denn da wartet ja das große Geschäft.“ Doch ein Brand im springenden Hirschen besiegelte das Ende des beliebten Lokals: „Der Heißrauch, mit dem wir die Schweine garen, ging in Flammen auf. Es entstand ein Schaden von 30 000 Euro.“ Eine Woche später war das Lokal schon geschlossen. „Ich habe mir geschworen aufzuhören, sobald ich meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann“, sagt Jenß-Hasse. Lieferanten und Zwischenhändler wurden zuvor schon länger vertröstet. Was bleibt? Der Partyservice und der Werksverkauf von dem Wildhandel-Familienunternehmen wird weiterhin betrieben.

Die Räume vom Springenden Hirschen bleiben nicht lange leer. Eine Nachfolge ist gefunden. „Ich werde dort ab Februar einziehen“, sagt Sarah Weck, die im Moment noch gegenüber der Marienkirche ihr Geschenkideen- und Dekorationsgeschäft betreibt. „Da vorne gibt es einfach mehr Laufkundschaft“, sagt die Unternehmerin, die seit fünf Jahren erfolgreich ihre Geschäftsidee verwirklicht. Was aus den großen Räumen in der Langen Straße 64 wird, ist zurzeit noch unklar.

Lieber tiefer ins Zentrum

Auch die Boutique Bella Blue wird umziehen – und zwar in die momentan leeren Geschäftsräume von ehemals Kaminskis Blumenstübchen. „Wir wollen unser Sortiment noch um Männermode erweitern, da brauchen wir mehr Platz“, sagt Evelyn Hohmann, Geschäftsführerin. Doch hier soll es nicht nur um Mode gehen. Auch ein Café soll die Leute in die Modeboutique ziehen. „Ja, wir haben dann ja den schönen Innenhof und den Wintergarten. Da können die Frauen ja ihre Männer und Kinder parken“, sagt die 26-Jährige und lacht.

Für die Bella Blue-Boutique gibt es aber auch schon eine Nachfolge. Sylvia Hotass wird mit ihrem Friseurgeschäft aus der Bahnhofstraße in die Räume der Modeboutique umziehen. Der Grund: „Das Geschäft dort bietet mehr Platz und man ist im Zentrum“, sagt die Friseurmeisterin. In der ersten Hälfte von 2019 sollen die Räume dort für den Betrieb vorbereitet werden. In der zweiten Hälfte will man laut Hotass, die schon seit 30 Jahren selbstständig ist, dann umziehen.

Nachfolger gesucht

Unklar ist demnach im Moment noch, wer die Geschäftsräume von Wecks Geschenkideen, Lederland-Biering und den Töpferladen von Kaspar Panizza übernimmt. Alle liegen in einer für Laufkundschaft unbequemen Lage. „Die Leute gehen nur bis zum Markt. Man hat den Eindruck, alles dahinter hat es schon schwer“, sagt Silke Hanske von der Ribnitzer Blütenmeisterei. Jutta Gutmann hat ihren Nähladen seit 23 Jahren in dieser Zone. Mit ihrem Geschäftsmodell zieht sie Zielkunden an und baut weniger auf Laufkundschaft. Laut Gutmann würde es der Internethandel vielen Gewerbetreibenden schwer machen. „Ich hab noch Glück. Meine Wolle und meine Dienstleistungen kann man schwer im Netz bekommen“, sagt Gutmann. Es sei auffällig, sagt die Ladenbesitzerin, dass die alteingesessenen Geschäfte bis heute bestehen, während neue Geschäftsideen oft nicht lange halten. „Und bei denen, die schon lange da sind, beginnt bald die Rentenzeit“, gibt Gutmann zu Bedenken.

Im Falle von Sylvia Hotass ist die Nachfolge schon klar: Ihre Tochter soll in etwa zehn Jahren die Geschicke des Friseurs übernehmen. Katrin Hauer vom Sport- und Freizeitmoden Hauer hingegen will das Familiengeschäft zwar noch so lange aufrecht halten, wie es geht, doch für eine Nachfolge für das seit 1920 bestehende Unternehmen sieht sie wenig Perspektiven. „Meine Kinder werden das nicht mehr übernehmen können und ich würde es ihnen auch nicht empfehlen“, sagt Hauer. Auch Jutta Gutmann geht auf das Rentenalter zu, möchte aber auch darüber hinaus noch arbeiten. Undine Spieß, die seit 27 Jahren das Gardinengeschäft in der Langen Straße betreibt, sagt: „Wenn einer in Ribnitz-Damgarten einen Laden übernehmen will, sollte man wissen, was das bedeutet. Hier ist es schwer.“ Laut der Unternehmerin müsse man immer zuverlässig sein, 120 Prozent geben und eine Dienstleistung bieten, „denn dieser Sektor entwickelt sich nach wie vor immens“, sagt Spieß.

Erholung im stationären Handel Laut einer Erhebung der Unternehmensberatung PwC (Pricewaterhouse Coopers) gewinnt der stationäre Handel wieder an Bedeutung. Knapp 60 Prozent der Konsumenten kaufen mindestens einmal pro Woche in städtischen Geschäften ein. Zum Vergleich: 2016 lag die Zahl noch bei 46 Prozent. Damit liegt der Handel in Deutschland weit über dem europäischen Durchschnitt von knapp 43 Prozent. Laut der Erhebung habe der digitale Handel das Einkaufsverhalten zwar stark verändert, jedoch wollen Konsumenten Produkte weiterhin anfassen, probieren und sich beraten lassen. Der digitale Handel wächst trotzdem weiter und legte im zweiten Quartal 2018 um 11,1 Prozent zum Vorjahreszeitrum zu.

Moritz Naumann