Barth/Ribnitz-Damgarten

Ausgerechnet vor dem Derby in der ­Handball-Verbandsliga der Frauen hat sich die Personalsituation beim SV Motor Barth weiter verschärft. Beim 24:22 (14:13)-Auswärtserfolg der Vinetastädterinnen beim Schwaaner SV verletzte sich Claudia Thurow und wird ihrer Mannschaft in den kommenden Wochen – und damit auch in der Partie gegen die Lokalrivalinnen vom Ribnitzer HV am kommenden Sonnabend – nicht zur Verfügung stehen. Ein Hiobsbotschaft für Trainer Martin Habermann. „Wenn die meines Erachtens beste Kreisläuferin der Liga fehlt, wird die Aufgabe für uns gegen den RHV noch schwerer“, sagte er.

In der zweiten Halbzeit der Beggenung in Schwaan verletzte sich Claudia Thurow, spielte noch kurz Zeit weiter, musste dann aber unter Schmerzen das Feld verlassen. Später wurde bei der 42-Jährigen der Bruch eines Knochens im Mittelfuß diagnostiziert. Ihre Mannschaft kämpfte sich dennoch zu einem Erfolg bei den Schwaanerinnen und bleibt punktgleich mit Tabellenführer Ribnitzer HV.

Mit Willen zum Erfolg

Bereits vor der Partie in Schwaan hatte Martin Habermann insbesondere auf den Halbpositionen im Rückraum personelle Sorgen. Diese verschärften sich zusätzlich, als Marie Ratschkowski in der 19. Minute nach einer Roten Karte das Feld verlassen musste. „Eine viel zu harte Entscheidung“, kommentierte der Coach diese Szene. Dennoch lagen die Bartherinnen fast über die gesamte Spieldauer in Führung. „Unsere Abwehr stand gut, Probleme hatten wir allerdings im Angriff“, sagte Habermann.

Nach dem Ausfall von Claudia Thurow, die bis dahin sieben Tore erzielt hatte, habe seine Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt. „Wir haben den Kopf oben behalten und mit starkem Willen den Sieg eingefahren. Das haben die Mädels wirklich gut gemacht“, lobte Martin Habermann.

Mit Blick auf das anstehende Derby und Spitzenspiel gegen den RHV, das am Sonnabend um 16 Uhr in der Barther Vineta-Sportarena angepfiffen wird, bremste er angesichts der Situation allerdings allzu hohe Erwartungen. „Ich habe kein sehr gutes Gefühl“, bekannte der Coach. Dennoch wolle man es dem Kontrahenten aus der Bernsteinstadt natürlich so schwer wie möglich machen. Habermann hofft dabei vor allem auf die Defensivstärke seines Teams. Motor stellt mit 165 Gegentoren aus acht Spielen die beste Abwehr der Liga. Und auf die wird es in der Partie gegen den besten Angriff, den die Ribnitzerinnen mit 244 erzielten Toren stellen, ganz sicher ankommen. „Wenn der RHV offensiv ins Rollen kommen sollte, wird es für uns extrem schwierig“, blickt Martin Habermann voraus. Dennoch freue er sich auf das Derby. Das geht auch seinem Ribnitzer Kollegen Tobais Klugmann so. „Diese Begegnungen gehören zu den Höhepunkten der Saison“, sagte er.

Seine Mannschaft hat die Pflichtaufgabe am vergangenen Wochenende gegen den Vellahner SV erfüllt, sich in heimischer Halle mit 33:26 (16:11) durchgesetzt und die Tabellenführung vor dem SV Motor Barth aufgrund des besseren Torverhältnisses verteidigt. „Allerdings hatten wir in dieser Partie so unsere Startschwierigkeiten“, analysierte Klugmann.

Die Anspiele an den Kreis habe die Abwehr zu selten unterbunden. „Zudem war unsere Chancen­verwertung nicht optimal“, ergänzte der Coach. Seine Spielerinnen bekamen diese Probleme im zweiten Durchgang besser in den Griff und feierten letztlich einen ungefährdeten Sieg.

Klugmann rechnet damit, dass sich die Personalsituation bei seinem Team für das Spiel in Barth ­etwas entspannen wird. Er rechne mit der Rückkehr der zuletzt fehlenden Lisa Geist und Linda Neubauer. Mit einer Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in diesem Spitzenspiel der Verbandsliga gehen er indes nicht aus. „Wir haben in dieser Saison bereits gesehen, dass beide Mannschaften auch gegen andere Gegner verlieren können“, sagte Tobias Klugmann.

Barth sei eine Handball-Hochburg. „Da kann man auch mal Nerven zeigen“, meinte der RHV-Trainer. Er sei überzeugt, dass es eine offene Auseinandersetzung, bei der alles von der Tagesform abhänge, geben werde.

Statistik SV Motor Barth: Keller, Napp – Spörle 8/3, Ratschkowski 2, Thurow 7, Schaldach 1, Laß 1, Hansen 3, Evert 2, Claußnitzer. Siebenmeter: Barth 7/3, Schwaan 4/2. Strafminuten: Barth 8/inkl. Roter Karte für Ratschkowski, Schwaan 6, inkl. Roter Karte für Abrahamczyk. Ribnitzer HV: Hameister – Ziegler 5, J. Engel 5/2, Marzahl 8, Gerhart 7, Jenß 2, St. Engel 2, Potrick 2, Herter 2. Siebenmeter: RHV 2/2, Vellahn 6/6. Strafminuten: RHV 2, Vellahn 2.

Marco Schwarz