„Unsre Orden sind Attrappe. Bunter Schnee ist aus Papier. Unsre Nasen sind aus Pappe. Und aus welchem Stoff sind wir?“ Das fragt Erich Kästner in seinem Gedicht „Der Februar“, wenn es um Prinz Karneval zu Rosenmontag geht. Doch die Borner haben ihren eigenen Rhythmus. Einmal kleckern sie mit der Zeit hinterher, ein anderes Mal sind sie zu früh. In diesem Jahr lagen sie goldrichtig, was das Wetter zum 22. Fastnachtstonnenabschlagen betraf. Lebendiger Klatschmohn blühte auf, Kohlmeisen sangen, Elstern schäckerten, Amseln scharrten und vier buntgefiederte lebensgroße Papageien hatten noch nichts zu plappern.

Ausgelassene Freude herrschte bereits zum Sammeln auf der Festwiese. Auf allen Wegen kamen Kostümierte, Berittene, Kutscher mit Pferd und Wagen daher. Der Vorjahreskönig Jens Weimann hatte bereits die goldene Krone auf und ließ sich allein kutschieren. Zahlreiche Schaulustige bevölkerten den Platz, als Holger Becker, Chronist des Borner Tonnenbundes und Initiator des Festes, das närrische Volk mit dem dreifachen „Gut Schluck!“ begrüßte. Den hatten viele dabei und ließen ihn nach der Antwort „Gluck, gluck!“ durch die Kehle rinnen.

Schon stand die Maschine „Adler“ der neu gegründeten „Born Air“ mit Henri Weimann zum Abheben bereit, als Ersatz für die insolvente Airline Germania. Doch noch höher hinaus, nämlich ins All, wollten die „Klockonauten“ um Klaus Prohn mit ihrer Rakete und einer fabelhaften Mannschaft, wie sich noch herausstellen sollte, eine Reminiszenz an den Astronauten Alexander Gerst. Den kleinen Emil Wolfgang Brauer (2) zog die Wiecker Oma Waltraud in der Wostok 1 von Juri Gagarin.

Vom Barther Spielmannszug angeführt, dallerten die Narren durch das prächtig geschmückte Dorf, machten mehrmals Halt für Speis und Trank. Die vierköpfige Jury – Silke Wendt, Nicole Klenner, Nick Seidler und Stefanie Weiss – spazierten mit Argusaugen am Zug entlang. „Es muss dampfen“, sagte Egon Ohlsen, alias Uwe Kollmorgen, aus Dierhagen. Er ließ selbst beim Tonnenabschlagen die Zigarre nicht ausgehen. In seinem roten Aktenkoffer lag sein todsicherer Plan. Kultfigur Ida Wüst sorgte wie immer für Stimmung, doch hatte sie auch die beiden mobilen Dixi-Toiletten gebaut, die Kathrin Bley, Theresia (Rese) Herzog neben Friseurmeisterin Christiane Teske als Klofrau durch die Straßen trugen. Was für ein raffinierter Einfall!

Ein Wolfsrudel vom Fischland suchte das Leittier aus Born und heulte sich durch den mitgebrachten Urwald. Rotkäppchen Rudi Krusche kam aber nie bei der Großmutter an, weil es alles mit den Wölfen teilte oder alleine aß und trank. Susanne Meyer-Götz ging als geschmückte Tanne. Mit ihrem Mann wohnt sie seit Januar in Born. „Wir haben noch nie so etwas Schönes erlebt wie dieses Fest“, sagte sie und ließ die Kugeln zittern.

Geht es beim kostümierten Tonnenabschlagen eher sportlich zu, werden die Lachmuskeln beim Abschlagen zu Fuß kräftig strapaziert. Für das lustige Geschehen fand der als Papagei verkleidete Bürgermeister Gerd Scharmberg treffliche Worte. Katharina Mau, die in ihrem Kleid ein Spielkasino darstellte, konnte sich über einen ersten Preis als Einzelmaske freuen und über Sohn Alexander (10), der Kindertonnenkönig wurde. Auch die Papageien erhielten einen ersten Preis der schönen Masken. Die Klockenhäger Astronauten räumten ab, bekamen einen ersten Preis für das originelle Bild und nahmen zwei Fastnachtstonnenkönige mit nach Hause: Dirk Pollow (45) zu Pferd und den Autopiloten Torsten Rohde (52) zu Fuß.

Elke Erdmann