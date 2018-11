Ribnitz-Damgarten

Zwei Zusteller des OSTSEE-ANZEIGERS haben am frühen Samstagvormittag einer hilflosen Person geholfen. Während ihrer Tour entdeckten sie den Mann in der Rostocker Straße liegend. Sie halfen dem 59-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zwischenzeitlich verlor der hilflose Mann das Bewusstsein. Er wurde in ein Krankenhaus nach Rostock gebracht. Der OSTSEE-ANZEIGER wurde in der Folge nicht mehr in der Richard-Suhr-Siedlung verteilt.

Später wurde auch die Aufmerksamkeit der Polizei auf den Mann gelenkt – nämlich gegen 13 Uhr durch eine Vermisstenmeldung aus dem Pflegeheim Boddencenter. Aufgrund einer Abfrage bei Krankenhäusern und der Rettungsleitstelle konnte der Verbleib des Vermissten sowie dessen Identität schnell festgestellt werden.

Timo Richter