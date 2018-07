Ralswiek

Spannende Geschichten über die Störtebeker Festspiele in Ralswiek: Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet mit ihren Berichten schon lange die Ereignisse auf und hinter der Bühne. Insbesondere die Serie „Hinter den Kulissen“, die regelmäßig erscheint, hat mittlerweile eine große Beliebtheit erreicht – und ist die Grundlage eines gerade erschienenen Buches. Der Name des Bandes lautet „Störtebeker Festspiele – Hinter den Kulissen“; geschrieben ist er vom OZ-Lokalchef Jens-Uwe Berndt und von Redakteuren wie Johanna Hegermann oder Anne Ziebarth. Herausgeber ist Chefredakteur Andreas Ebel.Egal, ob es einen Wechsel auf dem Regiestuhl gegeben hat und wer sich um die Pferde im Stall kümmert, warum der Bühnensand fit macht wie ein Turnschuh und warum der Aktzeichner Wolfgang Behrend plötzlich zum Plakatmaler wurde: Dies alles ist nachzulesen im 176-seitigen Buch mit zahlreichen Fotos und Plakatmotiven des Hinstorff-Verlages. Ein Buch für die vielen, die schon Fan sind, und für die wenigen, die es noch nicht nach Rügen geschafft haben und deshalb noch keine Fans werden konnten. Es bietet erstmals Einblicke, wie es sie bei den Störtebeker Festspielen noch nie gegeben hat. „Das Buch ,Störtebeker Festspiele – Hinter den Kulissen’ taucht in jene fünf Jahre ein, die von Bastian Semm geprägt wurden“, sagt Jens-Uwe Berndt. Seit 2013 begleitet die Rügener Lokalredaktion der OZ die jeweilige Festspielsaison mit wöchentlichen Interviews, Porträts und Reportagen, in denen jeweils ein Mitwirkender oder ein bestimmtes Team im Fokus standen. „Diese Leute sind es, die die Geschichte der Festspiele erzählen, Anekdoten zum Besten geben, den Alltag in einem Freilichttheater erlebbar machen“, sagt er. Es seien aber auch die Geschichten jener Menschen, die dieses alljährliche Spektakel überhaupt erst ermöglichen: Schauspieler, Tontechniker, Komparsen, Maskenbildner, Stunt-Crew, Sprecher, Pyromannschaft und so weiter. Und wie im richtigen Leben liegen Freud und Leid nah beieinander: So wurde auf der einen Seite die Liebe von Bastian Semm zu Schauspielerkollegin Claudia Gaebel 2017 von der Geburt eines Kindes gekrönt. Die andere Seite zeigte sich im Schicksal von Thomas Kornack, der nach zwei Jahren als kalauernder Sachse den Fans ans Herz gewachsen war. Mit nur 38 Jahren verstarb er Ende 2014 an einem Herzinfarkt.Es geht in diesem Buch auch um Geschwindigkeit. Philipp Richter berichtet in einem Artikel, wie er im vergangenen Jahr einen sogenannten Kaltstart hingelegt hatte. Nachdem Volker Zack, der ursprünglich den Bettelmönch spielen sollte, sich bei einem Sturz vom Esel verletzt hatte, sollte der Dresdner einspringen. Richter bekam einen Anruf vom Intendanten Peter Hick. „In dreieinhalb Stunden bin ich bei Dir, hat er mir am Telefon gesagt“, erinnert sich Richter. „Auf dem Rückweg wollte ich anfangen, meinen Text zu lesen – bei dem Tempo war daran aber nicht zu denken. Da konzentriert man sich auf andere Dinge.“ Es ging mit 300 km/h zu Klaus Störtebeker – zurück ins Mittelalter.Viele Gespräche führt etwa Lisa-Marie Hobusch hinter den Kulissen mit den Schauspielern und Kleindarstellern. Seit 2017 ist die Theaterwissenschaftlerin neben Kristin Wehrkamp zu Höne eine von zwei Spielleitern in Ralswiek. „Ich bin bereits einiges an Aufgabenfülle gewöhnt gewesen. Das hier hat aber noch ein zusätzliches Volumen und ist im Freilichttheaterbereich ganz gewiss die Königsklasse“, schwärmt sie.Leser erfahren in dem Buch Buch „Störtebeker Festspiele – Hinter den Kulissen“ ebenso Wissenswertes über den Hintergrundakteur Rainer Krause, der seit mehr als 20 Jahren zusammen mit Stallhelfer Gernot Gilow für das Wohlergehen der Vierbeiner verantwortlich ist. „Die Mähne von Störtebekers Friesenhengst Vulcano wird jeden Abend nach der Vorstellung eingeflochten, weil sie sehr lang ist, und erst kurz vor dem Auftritt wieder gelöst. Im Gegensatz zu einer Frau trägt er die Haare bei der Vorstellung offen“, sagt Krause mit einem Lächeln.

Otto Mathias