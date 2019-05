Altefähr

Mit einem kühnen Sprung in die kalten, windaufgepeitschten Fluten des Strelasundes wurde am Mittwochvormittag das 25. Heringsfest in Altefähr eröffnet: Drei Männer und zwei Frauen wagten sich unter den Blicken vieler hunderter fröstelnder Menschen in das sehr kühle Nass mit nicht einmal zehn Grad Celsius Wassertemperatur. Unter den wagemutigen „Eisbadern“ war auch Altefährs stellvertretender Bürgermeister, Thomas Brunk. Er wurde vom scheidenden Altefährer Gemeindechef, Ingulf Donig ( SPD), mit liebevoll ironischen Spitzen angefeuert. „Ihr bewegt Euch wie Delfine“, war eine davon.

Nina Volkerts (links) und Isabell Brunk (rechts) stürzten sich zur Eröffnung des Heringfestes in die kalten Fluten des Strelasundes. Quelle: Christian Rödel

Trotz des teilweise stürmischen und grauen Wetters pilgerten viele Neugierige in das Seebad, um Hering in allen Variationen zu genießen. Die Mitglieder des einheimischen Angelsportvereins „ Zur Alten Fähre“ hatten an ihrem Stand frisch geräucherte Rollmöpse im Angebot, die sprichwörtlich weggingen wie warme Semmeln. Räuchermeister Marcus Schwetzko hatte alle Hände voll zu tun und musste seinen qualmenden Ofen regelmäßig neu mit Rollmöpsen bestücken.

Großer Andrang am Fischstand

Yvonne Sommerfeld-Klinge und Mandy Koltunow zählten zu den fünf charmanten Verkäuferinnen des Angelsportvereins, die ihre leckere Fischwaren feilboten und einen guten Umsatz gemacht haben dürften, denn an ihrem Verkaufsstand bildete sich stets eine lange Warteschlange.

Das traditionelle Heringsfässer-Rollen stand am frühen Nachmittag auf dem bunten Unterhaltungsprogramm, für das die Kameradinnen und Kameraden der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr gesorgt hatten. Mit Feuerwehrschläuchen wurde das Wettkampffeld abgesteckt und die Mordsgaudi konnte - professionell vorbereitet - unter großer Anteilnahme der Heringsfestbesucher abgehalten werden. Auch die 14-jährige Lea Pesta und der gleichaltrige Finn Hilmer, die beide Mitglieder der Feuerwehr sind, wollten neben vielen anderen Besuchern ihre Kräfte messen.

Geräucherter Rollmops satt: Yvonne Sommerfeld-Klinge (links) und Mandy Koltunow (rechts) vom Anglerverein „Zur alten Fähre“ kredenzten an ihrem Stand frisch geräucherten Hering. Quelle: Christian Rödel

Da es zum Nachmittag noch kühler und stürmischer als am Vormittag wurde, war das Festzelt am Strand sehr gut mit gut gelaunten Gästen gefüllt. Bei Live-Musik, Bier und Köhm wurde die Stimmung gegen Abend immer feucht-fröhlicher. Am Vorabend, zur Walpurgisnacht beim Tanz in den Mai, soll es partymäßig ebenfalls hoch her gegangen sein. Bis in die frühen Morgenstunden soll der Schwof gegangen sein und einige Pistengänger sollen erst wieder gestern Nachmittag mit einem schweren Kopf aufgewacht sein.

25 Stände von Vereinen und Unternehmen

Philip Wolff, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr von Altefähr, meinte: „Es hat eine tolle Live-Band gespielt, aber ich konnte nicht bis zum Schluss bleiben, weil wir schon wieder am nächsten Morgen um acht den Aufbau der Stände organisieren mussten“.

Insgesamt haben sich 25 Stände von unterschiedlichen Vereinen, Institutionen und Unternehmen an der Gestaltung des 25. Altefährer Heringsfestes beteiligt. Vom Hof Viervitz bei Zirkow kamen Johanna Kaspar mit ihrer Schwester Laura nach Altefähr, um für die jüngsten Heringsfestbesucher geführte Reitrunden auf dem Rücken von Isländer-Ponys anzubieten.

Pony-Reiten: Johanna Kaspar (14, links) und ihrer Schwester Laura vom Hof Viervitz bei Zirkow auf Rügen luden die kelien Besucher ein, auf den Rücken der beiden Isländer Vindur (links) und Lukka (rechts) zu reiten. Quelle: Christian Rödel

Bürgermeister Ingulf Donig verfolgte das bunte Treiben sowohl mit einem lachenden als auch einem weinenden Auge. Schließlich lief das letzte Heringsfest unter seiner Ägide über die Bühne des Seebades. Das Gemeindeoberhaupt stellte zufrieden fest: „Es hat sich in dem Vierteljahrhundert gut entwickelt, und ich werde natürlich auch zukünftig als Rentner hier am ersten Mai vorbei schauen“. SPD-Mann Ingulf Donig wird auf einer konstituierenden Sitzung im Juni das Amt an seinen Nachfolger, der zuvor am 26. Mai die meisten Stimmen auf sich vereint, abgeben.

Christian Rödel