Putbus

In Putbus wird zum Halali geblasen. Dort soll in diesem Jahr ein Teil der Straße Am Mühlenberg erneuert werden. Und dies ist nach Angaben von Marlies Hempel, Sprecherin des Schweriner Bauministeriums, das letzte öffentliche Bauvorhaben innerhalb des Sanierungsgebietes „Klassizistischer Stadtkern“. Den hatte Stadtgründer Wilhelm Malte I. Fürst zu Putbus (1783 – 1854) einst so bauen lassen, dass das Ensemble zu Schloss und Park passte.

Die Stadt kann die Straßenbauer beauftragen, weil sie für die Nebenanlagen des 220 Meter langen Trassenabschnittes etwa 90 000 Euro aus dem Topf der Städtebauförderung zur Verfügung hat. Der Einsatz des Geldes ist von Schwerin genehmigt worden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben betragen etwa 500 000 Euro.

Dabei übt die Kommune den Schulterschluss mit dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserhandlung Rügen. Der lässt den Regenwasserhauptkanal erneuern. Zudem soll der Gehweg in einer Breite von eineinhalb bis zwei Metern ausgebaut und die Lampen durch neue ersetzt werden. Und schließlich soll entlang des Gehweges eine Stützmauer neu gebaut werden. Die vorhandene muss derzeit selbst gesichert werden – mit Bohlen, die zwischen sie und das Netto-Gebäude getrieben wurden.

Das Bauvorhaben reicht von der Alleestraße bis zur Kreuzung Güstelitzer Straße. „Die ist ja bereits in Richtung Rathaus saniert worden“, sagt Julia Präkel. Die Stadtvertreterin der CDU sieht das aktuelle Vorhaben mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Leider ist nur noch dieses kleine Straßenstück im Sanierungsgebiet und nicht mehr, denn eigentlich hätte der gesamte Mühlberg eine Sanierung nötig.“

Chris Herold