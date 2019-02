Bergen

Angelique Scharf (16) geht in die zehnte Klasse der Regionalen Schule am Rugard in Bergen. Sie weiß schon ganz genau, wo es später einmal hingehen soll. Nach dem Abschluss möchte sie gern an das Fachgymnasium in Stralsund wechseln. „Ich finde die Schule dort toll und habe vor, danach Rechtspflege zu studieren“, sagt sie. Die Motivation zur Tätigkeit im juristischen Bereich kam durch ein Praktikum während der Schulzeit. „Ich arbeitete eine Zeit lang am Gericht und es hat mir dort sehr gefallen.“ Angelique Scharf möchte gern auf Rügen bleiben. Die Natur und die Insel insgesamt gefallen der Schülerin sehr gut. Im Ehrenamt unterstützt sie die Feuerwehr in Sehlen. „Ich bin auch Kreisjugendsprecherin der Feuerwehr. Ab März werde ich wohl zu den Aktiven wechseln“, sagt sie. In der Freizeit geht es sportlich zu. „Ich gehe gern Inlinern am Strand von Prora oder fahre Fahrrad.“ Die Strände der Insel seien einfach wunderbar und laden zu Bewegung ein.

Christine Zillmer