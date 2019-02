Bergen

Die Haarmode der 70er Jahre ist wieder zurück. Das versichert die Fachleiterin der Innung Rügen/ Stralsund, Daniela Grose. Zusammen mit ihrer Kollegin Fanny Eilrich machte sie im Januar eine kurze Reise nach Österreich, um die neuesten Haartrends zu studieren. Das Trendwochenende nannte sich „Inspiration & Style“ und fand in Salzburg statt. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks und Bundesinnung der Friseure in Österreich organisierte es. 160 Fachleute kamen zusammen. Zu den Referenten gehörten der berühmte Haardesigner Oliver Schmidt, der Geschäftsführer der Wild Beauty AG, Noah Wild, und der Trendforscher Mathias Haas.

Am zweiten Tag des Forums wurde die Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2019 vorgestellt. „Das Forum ist einmalig und einzigartig. Mit uns haben die besten Spezialisten in der Haarmode aus Österreich und Deutschland gearbeitet“, sagt Daniela Grose. „Das Trendwochenende machte viel Spaß. Es war inspirationsreich und zugleich anstrengend.“

Dieses Engagement ist leicht zu erklären: Die Stylistinnen wollen im Trend sein und auf hausbackene Formen verzichten. Die Ironie besteht darin, dass die Haarmode wieder eine Drehung gemacht hat und momentan auf den Prinzipien der 70er Jahren basiert: Die Locken-Mähnen und die Haartücher der Hippies sind wieder ganz weit vorn.

Die Fachleiterin der Friseurinnung kann es kaum erwarten, die Kenntnisse mit den Rüganern zu teilen. Am 3. März findet eine öffentliche Veranstaltung in Bergen statt. Daniela Grose und Fanny Eilrich laden alle ins Parkhotel um 11 Uhr ein. In einer bereits erschienenen Ankündigung war versehentlich vom 3. Februar die Rede gewesen. Das bitten wir nachträglich zu entschuldigen.

Ekaterina Ragozina