Ralswiek

Wer sich mit Hollywood-Blockbustern auskennt, hat beim Auftritt von Frank Richartz im aktuellen Störtebeker-Stück „Ruf der Freiheit“ Aha-Effekte. Da blitzen Momente aus „Robin Hood“ mit Kevin Costner auf, der als Titelheld Robin von Locksley mit dem Mauren Azeem (Morgan Freeman) von den Kreuzzügen zurückkehrt. Azeem steht in Locksleys Schuld, weil der ihm das Leben gerettet hat. Oder man denkt an den Film „Der 13te Krieger“, in dem der Araber Ahmad Ibn Fadlan (Antonio Banderas) mit einer Wikinger-Horde aus dem Orient nach Skandinavien zieht. Er ist ihnen an Bildung überlegen, amüsiert sie aber gleichzeitig mit seiner Sittlichkeit.

Mit Stock oder Messern

Aydan hat Klaus von Alkun, später Störtebeker (Alexander Koll), sein Leben zu verdanken und begleitet ihn deshalb bedingungslos als Beschützer und Freund. Das ist Azeem. Gleichzeitig achtet Aydan auf Anstand und fordert Störtebeker zu einem ehrlichen Liebesbekenntnis gegenüber seiner Freundin Selma auf. Das ist Ahmad. Einzig die spektakulären Kampfszenen seiner Rollenvorbilder fehlen. „Zusammen mit einem Stuntman habe ich alles mögliche trainiert“, sagt Frank Richartz. „Den Kampf mit dem Stock oder den mit zwei Messern ...“ Außerdem ist der aus Köln stammende Schauspieler Thai-Boxer. „Somit war denn da einiges, was ich anbieten konnte. Allerdings liegt der Fokus der Geschichte auf der Rückkehr von Klaus Störtebeker, weshalb die Kampfszenen im Allgemeinen nicht so stark ausgeprägt sind. Aber vielleicht gibt es meine Figur ja noch beim nächsten Mal und ich bekomme dann meine Gelegenheit.“Frank Richartz hat nicht viele Dialoge, sticht durch sein Verhalten aber heraus. Er bewegt sich bedächtig, hat ohne Ausnahme eine kerzengerade Haltung. „Im Buch ist die Figur zwar charakterisiert, die Körperlichkeit habe ich ihr aber gegeben“, sagt Richartz. „Ich habe geschaut: Wie kämpfen die anderen? Wie kann ich mich unterscheiden? Mit meiner Haltung will ich zeigen, dass Aydan immer auf dem Sprung ist und niemals unkontrolliert in eine Situation gehen würde. Deshalb habe ich solch eine Körperspannung angelegt.“

Der Größte und Stärkste

Richartz, der jetzt in Hamburg lebt, bringt Exotik in das erste Störtebeker-Abenteuer mit Alexander Koll. Seine Wurzeln helfen ihm, glaubwürdig zu wirken, ist Richartz Mutter doch Südkoreanerin. „Als Kind habe ich noch asiatischer ausgesehen als jetzt“, sagt der 40-Jährige. „Damals musste ich mich manchmal gegen Hänseleien durchsetzen. Mein Vater meinte, such dir unter den Stänkerern den Größten und Stärksten raus und hau dem auf die Nase. Dann hast du Ruhe. Und so war es dann auch.“ Neben seinem Durchsetzungsvermögen habe ihm sein Vater gelehrt, für Schwächere einzustehen. Das sei für ihn bis heute sein Credo.Den Weg nach Ralswiek fand Frank Richartz über eine Bewerbung. Und als er dann schließlich auf der Naturbühne begann, seinen Part zu proben, hatte er gerade 40 Aufführungen als Klaus Störtebeker am St. Pauli Theater hinter sich. Inszeniert von Peter Jordan habe das Stück sehr viel Humor gehabt. „Mein Störtebeker war verruchter als der hier“, sagt Richartz. „Aber hier fängt die Geschichte erst an. Und wer weiß, wie sich Störtebeker in den nächsten Jahren bis zu seiner Hinrichtung noch entwickelt.“ In Hamburg sei die Geschichte des Verrats erzählt worden. Da habe Goedeke Michels seinen Freund ans Messer geliefert. Eine freie Interpretation, wie Richartz meint. „Klaus Störtebeker ist ein Mythos, eine Legende, da kann man Vieles mit der Geschichte um den Piraten anstellen.“

Zwischen Thiessow und Klein Zicker

Der Weg des zweifachen Vaters zur Schauspielerei begann über ein Sportstudium in Köln. Als mehrfacher Leichtathletik-Landesmeister und deutscher Vizemeister im Weitsprung habe diese Richtung für ihn nahegelegen. Darüber hinaus studierte er Jura. Beide Ausbildungen befriedigten Frank Richartz nicht. „Beim Sportstudium konnte ich nicht wirklich den Sportarten frönen, die mich interessierten. Und das Jurastudium hatte ich meinen Eltern zuliebe begonnen. Meine Mutter ist Koreanerin, da ist der Leistungsanspruch sehr hoch.“ Den abgebrochenen Studien folgten zwei Jahre als Betreiber eines House-Clubs, bevor Richartz sich der Schauspielerei zuwandte.In seinem Metier ist der Mann mittlerweile ziemlich erfolgreich. Im Kino war er unter anderem in dem Film „Plan B: Scheiß auf Plan A“ zu sehen, drehte verschiedene Serien und war ein Serienkiller im Bremer „Tatort“.Von der Ralswieker Naturbühne ist er ebenso beeindruckt wie von Rügen insgesamt. Die Insel hat er mehrfach erkundet. Vor allem, nachdem der Urlauberansturm vorüber war. „Zwischen Thiessow und Klein Zicker gab es Strände, die waren menschenleer“, sagt Richartz.

