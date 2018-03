Aufgewacht, Rügen! Der Frühling ist da!

Sellin. Spätestens an diesem Wochenende wird Rügen aus dem Winterschlaf geweckt. Der Festspielfrühling beginnt am heutigen Abend und mit ihm hält auch die Musik wieder Einzug auf der Insel. Mehr als 40 Künstler aus aller Welt werden in den kommenden zehn Tagen dafür sorgen, dass an ganz unterschiedlichen Orten auf der Insel sanfte Melodien erklingen, zünftige Polkas die Wände erzittern lassen oder aber der majestätische Klang eines ganzen Orchesters ertönt. Besonders häufig wird dabei die Klarinette zu hören sein – kein Wunder, ist sie doch das Instrument des diesjährigen künstlerischen Leiters, Matthias Schorn. Der 35-jährige Ausnahmemusiker ist zwar den meisten Menschen durch seine virtuosen klassischen Interpretationen ein Begriff, doch das wäre viel zu kurz gegriffen, um das musikalische Schaffen des Österreichers zu Beschreiben. „Jeder der mich kennt weiß, dass ich weder in Schubladen oder Kategorien denke, noch dort hineinpasse“, erzählt Matthias Schorn bei der Festspielfrühlings-Pressekonferenz im Cliff Hotel Sellin. „Musik ist ein Universum, ein Ganzes.“ Und Schorn macht bei der Umsetzung dieser Philosophie Ernst: Das Programm des Festspielfrühlings 2018 dürfte zu den anspruchvollsten und verrücktesten zählen, das die Veranstaltungsreihe in ihren sieben Jahren je gesehen hat. Mal gibt es feinste Kammermusik mit dem Doric String Quartet und Ariane Haering, dann wieder einen Benny Goodman-Abend, weil Schorn unbedingt auf die vielen Facetten des Jazz-Musikers hinweisen will, dann wiederum tummeln sich zwölf Klarinettisten zum gemeinsamen Spiel auf der Seebrücke Sellin.

Volksmusik beim Festspielfrühling

Ein Novum ist mit Sicherheit der hohe Anteil an traditioneller Musik bei den Festspielen. Wer allerdings jetzt sorgenvoll an dumpfe Musikantenstadlklänge denkt, kann aufatmen. Die zehn Musiker von Franui aus Osttirol zum Beispiel widmen sich modern und fantasievoll ihren Blas- und Saiteninstrumenten, interpretieren klassische Stücke neu und zeigen so eine dem norddeutschen Hörer wohl völlig neue Seite der Volksmusik, voller Frische, Witz und vor allem Spielfreude. Bei ihrem „Tanzmusik-Abend“ am Dienstag gibt es zum Beispiel flotte Werke von Schubert und Bartok mit Anleihen am Jungbauernball, am Mittwoch ist das Duo „Die Strottern“ beim Sänger und Musikantenstammtisch in Baabe zu Gast. „Der Stammtisch wird ein Experiment. Die Grenzen zwischen Publikum und Musikern sollen völlig verschwinden, jeder kann mitmachen. Mitsummen, mitspielen oder singen – einfach gemeinsam für den Moment musizieren“, beschreibt Schorn. „Ich bin wirklich gespannt, ob es funktioniert. Es wird bestimmt viel Spaß machen.“Der Musiker aus dem Salzburger Land ist seinen alpenländischen Wurzeln immer treu geblieben, stets hat er Projekte im Blick, bei der er seine Musikvielfalt ausleben kann, etwa das Weltmusikensemble Faltenradio. „Ich würde auch Volksmusik nie als ,einfach’ im Sinne von lapidar bezeichnen“, so Schorn. „Wenn einfach aber bedeutet, Überflüssiges wegzulassen, dann wahrscheinlich schon.“ Der zweite Satz von Mozarts berühmten A-Dur Klarinettenkonzert beginne ja zum Beispiel auch mit einfachen Dur-Dreiklängen. „Die Kunst liegt aber in der Wirkung, die Mozart dadurch erzielt“, so Schorn.

Lebendig: Liederabend mit dem Komponisten HK Gruber

Auch wenn die Festspiele offiziell keine politische Botschaft haben – etwas gesellschaftskritisch wird es doch. Bei „Der Festspielfrühling spielt auf“, steht das politische Lied im Vordergrund. Die (fast) unübertreffliche Vorlage liefern Werke von Eisler und Weill, letzterer vor allem bekannt durch die mit Brecht-Texten versehenen Lieder der Dreigroschenoper. Der österreichische Komponist und Chansonnier HK Gruber setzt noch einen drauf und präsentiert seine musikalisch gewitzten Stücke. „Ich finde es wichtig, auch einen aktuellen Komponisten zu zeigen“, meint Schorn. „Komponisten sind nicht nur ,tote Männer mit Bärten’, wie Kinder das ausdrücken. Nun, HK Gruber hat auch einen Bart, aber dafür ist er so etwas von lebendig und energiegeladen!“Ob der politische Abend auch eine kleine Reaktion auf den Rechtsruck in der politischen Landschaft seiner Heimat Österreichs ist, will Festspielintendant Markus Fein im Pressegespräch wissen. „Mit Randparteien fühle ich mich überhaupt nicht verbunden und finde ihre Angstmacherei unmöglich. Man kann aber eine gesellschaftliche Veränderung nicht mit dem erhobenen Zeigefinger erzwingen und sagen ,Das, was Du machst, ist falsch’, sagt Schorn. „Ich kann aber mit dem was ich tue, eine Begeisterung beim andern erwecken, eine Freude, die vielleicht eine Veränderung bewirkt.“

Jeder Abend ist einmaliges Erlebnis

Veränderung ist für Schorn immer auch musikalisch ein großes Thema. Jedes Stück soll einzigartig sein, kein Musikerleben beim Festspielfrühling dem anderen gleichen. „Ich spiele ja sonst bei den Wiener Philharmonikern. Das ist großartig, aber aufgrund der Wirtschaftlichkeit werden immer auch Programme gewählt, die man mehrfach spielen kann“, so der Solo-Klarinettist. „Hier beim Festspielfrühling schaffen wir lauter einmalige Musikerlebnisse, die es in dieser Form nie wieder geben wird.“

Ziebarth Anne Friederike