Patzig

Maria Oswald ist 30 Jahre alt und wohnt in Patzig. Sie hat nach der Ausbildung sieben Jahre in Hamburg gearbeitet, ist aus Liebe zur alten Heimat allerdings 2015 wieder zurückgekehrt. „Ich habe mich in Stralsund damals zur Sozialversicherungsfachangestellten ausbilden lassen und dann lange in der Hansestadt gearbeitet“, sagt sie. Heute ist die Rüganerin für die IKK in Bergen tätig. Sie berichtet stolz von ihren zwei, wie sie liebevoll sagt, „Bonuskindern“ Pia und Joy. Ihre eigene kleine Tochter Thea (3) und die beiden Mädchen „begleiten mich in meinem Leben, ich bin sehr glücklich über die drei.“ Zu Hause wird auf gesunde Ernährung geachtet und viel Sport gemacht. Auf dem Sassnitzer Familienfest gewann jedes Kind eine Medaille für ihre Sprints.

Christine Zillmer