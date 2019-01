Bergen

Ein Sportschwimmbad in Bergen: Viele Einwohner wünschen sich seit Jahren, dass ein Projekt in dieser Größenordnung realisiert wird. Doch dieser Traum ist geplatzt. Die Stadtvertreter haben am Mittwochabend nach langer Diskussion mehrheitlich dagegen gestimmt. Zwei wichtige Fragen haben sich bei den Stadtvertretern in den vergangenen Wochen ergeben: Wie ist die Finanzierung geregelt? Wie kann die Schwimmhalle dauerhaft betrieben werden?

Für dieses Millionen-Projekt hätte die Stadt Förderung vom Land bekommen, aber auch einen Kredit aufnehmen müssen. Für den jährlichen Betrieb wollten sich Stadt und die Bergener Wohnungsgesellschaft (BeWo) die Kosten in Höhe von 600 000 Euro teilen. Eine Bedarfsanalyse und Machbarkeitsstudie des städtischen Bauamtes war auch trotz der hohen Summe zu dem Ergebnis gekommen, dass sich eine Schwimmhalle für Bergen lohnen würde.

OZ