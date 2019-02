Semper

Dienstag früh sorgte ein Verkehrsunfall auf der B 96 zwischen Sagard und Lietzow für eine erhebliche Verkehrsbehinderung, da die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden musste. Gegen 6.20 Uhr war die 21-jährige Fahrerin eines Pkw VWaus Richtung Sassnitz kommend in Richtung Bergen gefahren. In einer Rechtskurve (Höhe Abzweig Semper) verlor die Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Buschvitz offenbar die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld bis der VW auf der linken Seite zum Liegen kam. Dadurch verletzte sich die 21-Jährige leicht, konnte das Fahrzeug allerdings selbständig verlassen. Am Pkw entstand ein Totalschaden in einer Höhe von etwa 2000 Euro. Ein Abschleppunternehmern musste das Fahrzeug bergen.

Jens-Uwe Berndt