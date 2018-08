Sassnitz

Da hat die Bahn mal Gas gegeben: Ohne das Votum aus der Stadtvertretung abzuwarten, hat sie den Bahnübergang an der Regionalen Schule geschlossen. Der war vom Eisenbahnbundesamt begutachtet worden, nachdem die Schulleitung sich bei der zuständigen Bundespolizei über mangelnde Sicherheit beklagt hatte (die OZ berichtete). Die Schüler benutzten diesen Weg, um zur Turnhalle auf der anderen Seite der Gleise zu gelangen. Zwar wurde er in Abstimmung zwischen Bahn und Stadt vor Jahren errichtet, aber nie öffentlich gewidmet. Um das nachzuholen, hätte der Überweg ausgebaut und weiter gesichert werden müssen. Einen entsprechenden Beschluss hatten die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung vor der Sommerpause in die Ausschüsse zurückverwiesen. Kurz darauf informierte die Bahn den Bürgermeister, dass der Übergang „zurückgebaut“ werde. Die Gelände ließ das Unternehmen demontieren und setzte stattdessen Zäune auf beiden Seiten der Gleise.

Stadtvertreter: Kommune ist nicht zur Zahlung verpflichtet

Dagegen habe es in den zurückliegenden Debatten in den politischen Gremien der Stadt prinzipiell keine Einwände mehr gegeben, sagt Bürgermeister Frank Kracht. In den Verhandlungen mit der Bahn habe die Verwaltung das auch signalisiert. Doch auf die Frage, wer für die Kosten aufkommt, kann Kracht nur die Schultern zucken: Der Beschlussvorschlag, in dem auch festgelegt ist, welchen finanziellen Anteil die Stadt übernimmt und welchen die Bahn, wurde zurückgestellt.Denn es gäbe durchaus noch Diskussionsbedarf, sagt Sandro Witt (CDU), auf dessen Antrag hin der Beschluss vertagt wurde. Seiner Ansicht nach müsste die Stadt nämlich gar nichts bezahlen. „Wenn dieser Übergang nicht gewidmet war, war er illegal. Dann ist es allein Aufgabe der Deutschen Bahn, zu handeln und ihn zurückzubauen.“ Anders läge der Fall bei einem offiziell gewidmeten Übergang. Dann sei gesetzlich geregelt, dass die Kosten geteilt werden und die Stadt ein Drittel übernehmen müsse. „Aber auf welcher gesetzlichen Grundlage will man uns jetzt finanziell an dem Rückbau beteiligen?“ Das ist Sandro Witt und einer Reihe anderer Stadtvertreter ebenso unklar wie die Summen, die die Bahn für die Arbeiten prognostiziert. Die Kommune hatte in den Gesprächen mit der Bahn signalisiert, dass der Übergang an der Regionalen Schule verzichtbar sei. Die Schüler und die Anwohner sollen stattdessen den Übergang in Höhe des Gerhart-Hauptmann-Rings benutzen. Der, so Witt, sei von der Bahn als sicher eingestuft worden. Ein Trampelpfad, der parallel zu den Gleisen dorthin führt, müsste nur freigeschnitten werden. Die Bahn möchte zwischen Weg und Schienen noch einen Zaun errichten – zur Sicherheit. Die Gesamtkosten für den Zaun und den Rückbau des alten Übergangs schätzt sie auf 150000 Euro. Witt hält das für zu hoch gegriffen. Erklärungsbedarf sieht er auch bei der Finanzierung des Postens, der seit vergangenem Jahr den Übergang bewachen musste. Nach dem Willen der Bahn soll die Stadt 40 Prozent der Kosten tragen.

Keine Auskunft zum „Verhandlungsstand“ von der Bahn

Warum der Konzern vor der Klärung all dieser Fragen schon Fakten geschaffen hat, bleibt sein Geheimnis. Eine plausible Erklärung bekam die OZ auf Anfrage nicht. „Die Verhandlungen über eine Kostenteilung sind noch nicht abgeschlossen“, bestätigte ein Konzernsprecher kurz und knapp und bittet um Verständnis, dass man zum „Verhandlungsstand“ keine Auskünfte geben könne.

Maik Trettin