Matthias und Martina Unger aus Plauen sind Rügen-Fans und fahren seit 18 Jahren zur Insel. Oft sind sie hier mit Fahrrad unterwegs. „Leider können wir unseren schönsten Weg nicht mehr fahren, weil meine Frau krankheitsbedingt auf einen Rollstuhl angewiesen ist“, sagt er. Mit einer Spezialanfertigung aus den Niederlanden klappte es dennoch. Das Paar aus Sachsen berichtet von Pollern, die schwer zu umfahren sind, aber auch von schönen Radwegen und Begegnungen mit hilfsbereiten Rügenern.

In diesem Jahr war das Paar mit neuem Gefährt wieder auf Rügens Radwegen unterwegs. „Dabei sind wir auf asphaltierte Strecken angewiesen. Doch leider gab es auch auf solchen Strecken Wermutstropfen. Die Radwegplaner haben nicht mit Reha-Rädern gerechnet“, sagt Matthias Unger. Die meisten Poller hätten so eng nebeneinander gestanden, dass ein Durchfahren nicht möglich war. An einigen Stellen, etwa auf dem Weg zwischen Glowe zum Schloss Spyker, hatten bereits andere Radler eine Lösung gefunden und einen Weg an den Pollern vorbei geschaffen. „Das hat schließlich auch uns geholfen“, sagt er. Aber auf der Strecke zwischen Juliusruh und Glowe war auch für sie die Fahrt vorbei. „Dieser Weg hat inzwischen so gravierende Schäden durch eingewachsene Baumwurzeln, dass er selbst für Radler mit Federgabeln eine Zumutung darstellt“, sagt er.Familie Unger berichtet aber auch von erfreulichen Beispielen. Zwischen den beiden Ortschaften Dranske und Kuhle wurden die schlechten Abschnitte erneuert und sogar eine Wurzelsperre eingebaut. „Auch beim Kulturerbezentrum Prora hat die Barrierefreiheit hilfreich Pate gestanden. Diesen wunderbaren Baumwipfelpfad mit dem Rollstuhl zu erleben, war einfach klasse“, schwärmt das Paar.

Probleme gab es für die Urlauber beim Strandbesuch. Der Rollstuhl musste durch den tiefen Sand kommen. Einen barrierefreien Strand mit Behinderten-WC, wie es ihn etwa in Juliusruh, Glowe oder Binz gibt, haben sie nicht gefunden. Doch an einem Strandabschnitt an der Schaabe wurden sie fündig. „Der Strandkorbvermieter hatte die Situation erkannt und eine Lösung geschaffen. In Privatinitiative hatte er neben dem betonierten Strandzugang eine Holz-Plattform für Rollstühle gebaut. So konnten wir mit unserem Dreirad-Tandem unmittelbar neben dem Strandkorb parken“, sagt Matthias Unger. Beide wünschen der Insel noch viele solcher ideenreichen Insulaner, die auch an Menschen mit Handicap denken.

