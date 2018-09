Göhren

Die Arbeiten zur Konservierung der B<TH>196 zwischen den Kreisverkehren in Göhren und Serams werden am Montag, dem 17. September, wieder aufgenommen. Darüber informierte Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes. Die am Montagabend begonnene Maßnahme musste wegen eines Maschinenschadens nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden. Nun werde eine Ersatzmaschine zum Einsatz kommen, so Sendrowski. Derzeit werde die Beschilderung angepasst. Der Bauablauf solle genauso vonstatten gehen wie für diese Woche geplant. Das heißt: Los geht es am 17. September vom Göhrener Kreisel bis Baabe. Vom 18. bis 20. folgt der Abschnitt Ortseingang Sellin bis Lancken-Granitz, vom 20. bis 21. von Lancken-Granitz bis Süllitz und vom 21. bis 22. jener vom Knoten Süllitz bis Seramser Kreisel.In den einzelnen Abschnitten ist die Straße von 20 bis 4 Uhr voll gesperrt. Allerdings wird in den technologischen Pausen ermöglicht, die Baustelle in Begleitung eines Spezialfahrzeuges in jeweils einer Fahrtrichtung zu passieren. Dabei können Wartezeiten von bis zu 60 Minuten für eine Richtung entstehen. Für den letzten Teil vom Kreisverkehr Serams bis Knoten Süllitz in der Nacht ist zusätzlich eine Umfahrung der Baustelle über Zirkow in Richtung Putbus über Vilmnitz auf die B 196 möglich. Das Amt Mönchgut-Granitz hat zudem Alternativstrecken (nur für Autos und Kleintransporter bis 7,5 Tonnen) angekündigt und setzt nachts Mitarbeiter als Wegweiser ein. So könne „auf eigene Gefahr“ der alte Postweg durch die Baaber Heide genutzt werden. In Sellin geht es ab Abzweig Wasserwerk nach Altensien, Neuensien, über die Seedorfer Brücke (mit Ampelregelung) und weiter durch Preetz zum Fünffingerweg, von dem es in Richtung Lancken-Granitz oder bis zum Abzweig Stresow und Putbus geht.

Herold Gerit