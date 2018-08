Bergen

Ihre Maschinen heißen „Spatz“, „Habicht“ oder „Sperber“. Sie bilden das Rügener Jagdgeschwader. So martialisch der Name klingt, so harmlos sind die „Piloten“: Ganz gemächlich knattern sie mit ihren Zweitakt-Motorrädern und Mopeds aus DDR-Produktion über die Insel. Meist nur so zum Vergnügen. Am Sonntag haben sie eine Mission: Sie wollen auf ihrer Rundtour Geld einsammeln. Das Rügener Jagdgeschwader und die befreundeten Zweitakt-Rokker Rügen beteiligen sich an einer überregionalen Spendenaktion zugunsten krebskranker Kinder. In Jena entsteht derzeit in der Regie einer Elterninitiative eine Beratungs- und Betreuungsstelle, das so genannte Haus Ekkstein. Zur Finanzierung dieses Projekts soll das Geld verwendet werden.Für die Idee wollen die Zweitaktfreunde deutschlandweit werben. Ihre Mopeds und Motorräder helfen ihnen dabei. Denn die Aufmerksamkeit der Passanten und anderen Autofahrer ist ihnen mit den alten Zweirädern sichern. In vielen Herzen schlummert noch die Leidenschaft für die Zweitakt-Abenteuer, in vielen Schuppen noch das eine oder andere Fahrzeug aus der DDR-Produktion. „Sobald wir irgendwo mit unseren Fahrzeugen stehen, kommt irgendwer auf uns zu und sagt: ,Ich habe auch noch ’ne Simson zu Hause’“, erzählt Thorsten Jantzen. Er ist einer der rund 30 Fahrer des Jagdgeschwaders, das eine MiG 27 im Logo hat.

„Allein zu fahren fetzt nicht“

Das erste Moped, auf dem er saß, war eine S 51. „Die hatte ich mir damals ausgeborgt“, erinnert er sich und lächelt. Später ist er dann eine TS 150 gefahren. Heute stehen verschiedene Zweiräder aus DDR-Zeiten in seiner Garage, in der es auch einen vierrädrigen Oldie gibt: „Mit dem Trabant ist dann aber meistens meine Frau unterwegs.“Die Truppe der Zweiradfreunde, zu der auch Frauen gehören, ist ganz bunt zusammengewürfelt. Per Telefon, E-Mail oder Kurznachricht verabreden sich die Fahrer zu ihren Touren. Ausfahrten gibt es beispielsweise am 3. Oktober oder zu Weihnachten auch mal mit Bart und rotem Mantel. Es geht nicht darum, dass irgendwer das tollste oder schnellste Gefährt unterm Hintern hat. Spaß in der Gemeinschaft – das ist es, was die Zweiradfreunde suchen und in der Gruppe finden. „Allein zu fahren fetzt nicht“ – diese knappe Einschätzung von Thorsten Jantzen würden sie wohl alle unterschreiben. Die Mitglieder der Gruppe knattern nicht nur gemeinsam über die Insel. „Wir helfen uns auch untereinander.“Denn an einem alten Zweirad gibt es immer etwas zu reparieren. Ersatzteile für die lange nicht mehr produzierten Mopeds und Motorräder sind rar. Zum Glück sorgt die Firma Meyer Zweiradtechnik aus Suhl für den Nachschub an Ersatzteilen. „Aber viel Bastelei gehört trotzdem dazu“, sagt Jantzen.Viel Fachsimpelei natürlich auch. Gelegenheit dazu haben die Simson- und MZ-Piloten bei ihren gemeinsamen Ausfahrten oder bei den großen Treffen.

Startgeld kommt in voller Höhe kranken Kindern zugute

Die Fangemeinde der DDR-Zweiräder ist riesig. Vergangenes Jahr kamen in Suhl rund 6000 Freunde von Schwalbe, SR 2 & Co. zusammen. Auch das „Jagdgeschwader“ der Insel war vertreten. Die dabei geknüpften Kontakte zu den anderen Zweirad-Piloten reißen nicht ab. So wurden auch die Rüganer gefragt, ob sie sich an der am Sonntag stattfindenden deutschlandweiten Spendenaktion beteiligen würden. Gemeinsam mit den 2-Takt-Rokkern treffen sich die Fahrer vom Jagdgeschwader um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Park-Hotels in Bergen. Von dort aus geht es weiter nach Lietzow, wo ein Zwischenstopp am Bodden eingelegt wird. Weitere Stationen sind der Hafen in Sassnitz, die Seebrücken in Binz und Sellin, der Wendeplatz am Ende der Baaber Strandstraße sowie die Kurmuschel in Göhren. „Das schaffen wir locker mit einer Tankfüllung“, winkt Thorsten Jantzen ab. Das Zweitaktgemisch wird vor dem Start noch einmal aufgefüllt. An den Stopps können die Besucher mit den Moped- und Motorradfahrern ins Gespräch kommen und gern auch für die Einrichtung in Jena spenden. Die Fahrer selbst unterstützen das Projekt auch auf direktem Weg: Die Startgebühr von mindestens fünf Euro pro Person kommt in voller Höhe den krebskranken Kindern zugute.

Maik Trettin