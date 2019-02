Bergen

Das ging jetzt plötzlich ganz schnell: Kaum wurde über die aus Schwerin zugesagten 4 Millionen Euro Fördergeld für einen möglichen Schwimmhallenbau diskutiert und von Skeptikern eine fehlende Million moniert (die OZ berichtete), da wird durch die Landesregierung auch schon nachgebessert. „Mein Ministerium hat Dienstag nachgelegt“, sagt der Wirtschaftsminister von MV, Harry Glawe ( CDU), gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. „Wir haben noch einmal 750 000 Euro locker gemacht, womit unsererseits jetzt 4,75 Millionen Euro an Förderung angeboten werden.“ Diese Summe, so Glawe, könne jetzt im Haushalt der Stadt Bergen als „Einnahmetitel“ ausgewiesen werden. Der Minister bestätigt auch, dass es sich bei der Summe ausschließlich um so genannte EFRE-Mittel handele, die im Wirtschaftsministerium zusammengetragen wurden, vom Infrastrukturministerium aber ausgereicht werden.

In Bergen war Montag eine Debatte darum entbrannt, dass entgegen von Aussagen von Bürgermeisterin Anja Ratzke und Bauamtsleiter Rainer Starke – beide hatten in öffentlichen Veranstaltungen eine Fördersumme von 5 Millionen Euro für machbar erklärt – in einem Schreiben der Landesregierung lediglich 4 Millionen Euro zugesagt worden waren (die OZ berichtete). Ratzke hatte sich darauf hin mit Schwerin in Verbindung gesetzt und offensichtlich eine weitere Dreiviertel Million Euro herausgehandelt. Die Bürgermeisterin hält damit hartnäckig an ihren Plänen, ein Sportschwimmbad in Bergen bauen zu wollen, fest.

Die Unterstützung von Harry Glawe hat sie dabei nicht nur in finanzieller Hinsicht. Auch moralisch hat sie den Wirtschaftsminister, der gleichzeitig Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Vorpommern-Rügen ist, auf ihrer Seite. „Ich geh nicht mit allem konform, was die CDU in Bergen macht“, sagt er als Kreis-Chef und bezieht sich dabei auf die Abstimmung auf der jüngsten Sondersitzung, als vor allem mit den Stimmen der CDU/FDP-Fraktion einem Antrag zur Förderung der Schwimmhalle eine Absage erteilt wurde. „Für Bergen muss ein klares Ziel formuliert werden“, sagt Glawe weiter. „Die Stadt wäre gut beraten, sich auf ein Alleinstellungsmerkmal zu einigen, dass sie vom Rest der Insel unterscheidet.“ Das ist in Harry Glawes Augen das Profil eines Gesundheitsstandortes. Und in solch ein Konzept passe eine Sportschwimmhalle sehr gut hinein. Der CDU-Mann verhehlt aber nicht, dass noch darüber zu reden sei, wie die „Betriebskostenfrage zu schultern“ ist.

Es sei die Suche nach zusätzlichen finanziellen Mitteln gewesen, die ihn daran gehindert hätten, sich im Tenor der Parteien-Kreisverbände gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG zur Schwimmhalle zu äußern, sagt Glawe (die CDU war die einzige angefragte Partei gewesen, die am vergangenen Montag kein Statement abgegeben hatte). „Ich wollte etwas in der Hand haben und nicht einfach so und vage etwas zu dem Thema sagen“, erklärt der Kreis-CDU-Chef. „Jetzt liegt es bei den Bergenern, ob sie die Schwimmhalle doch noch in die Projektliste des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts mit aufnehmen. Das Geld ist da. Jetzt braucht man das Geschenk nur noch annehmen.“

Jens-Uwe Berndt