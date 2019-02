Prora

„Ich reiste viel auf den Spuren großer Meister wie Claude Monet, aber meine Motive fand ich erst auf Rügen“, sagt der Lietzower Maler Manfred Diekmann, während er geschäftig Bilder an die Wand hängt. Seine Malerei ist die märchenhafte Verkörperung der Insellandschaften: Motive findet er sowohl in bekannten Orten, als auch versteckten Plätzen. Die Ideen kämen ihm spontan, so der Künstler. Die Bilder fertigt er später im Atelier aus Fotos und Skizzen, die er unterwegs nahm. Seit Ende Januar sind 25 seiner Bilder mit inspirierenden Sommerlandschaften aus der Serie „Kreide und Katen“ im Naturerbenzentrum Prora zu sehen. „In meinen Bildern gibt es impressionistische und realistische Elemente. Freunde und Bekannte bezeichnen mich als 'Neuromantiker', aber ich finde den Begriff nicht ganz passend. Ich selber würde mich in keine bestimmte Stilrichtung einordnen. Mich treibt die ursprüngliche Schönheit der Insel an“.

Manfred Diekmann ist von der Vielfalt der Rügener Natur begeistert. Ufer, Buchten, Wälder und Felder verleihen ihm Inspiration. Seine Ölbilder muten an wie Illustrationen aus Märchenbüchern. Die reizvollen Landschaften, die der Maler interpretiert, erhalten ein magisches Flair und spiegeln zuweilen Trauer und Sehnsucht nach Vergangenem wider. So entscheidet sich der Künstler immer wieder für nostalgische Motive wie auf dem Bild mit dem von alten Bäumen umstandenen reetgedeckten Bauernhaus, auf das er wehmütig zeigt. „Die kleinen Häuschen mit den Strohdächern baut man nun nicht mehr, obwohl sie dem Auge guttun und Balsam für die Seele sind“, findet Diekmann. „Heute ist alles steril und glatt, und lässt frühere naive Unvollkommenheit vermissen.“

Zur Malerei fand Manfred Diekmanns erst auf Umwegen. Kurz vor Kriegsende in Berlin geboren, begann er früh Leistungssport zu betreiben und absolvierte später ein Studium an der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport in Leipzig. Bis 1977 arbeitete er sogar als Trainer der Nationalmannschaft im Säbelfechten. Bereits 1962 war er in den Polizeidienst eingetreten und nach seinem Umzug von Berlin nach Lietzow trat er die Stelle des Leiters der Rügen Kriminalpolizei an. Nach der Wende wechselte er in derselben Funktion in die Hansestadt Stralsund. Schon während seiner letzten Berufsjahre unternahm Diekmann seine ersten Schritte in die Malerei. „Anfängliche Versuche waren deprimierend und wenn meine Freunde mich nicht unterstützt hätten, hätte ich es wieder aufgegeben“, erzählt er. „Mit der Zeit aber entwickelte sich das handwerkliche Können und ich bildete meinen eigenen Stil heraus.“ Zwar hatte er sich zuvor mit Holzbildhauerei beschäftigt, „aber erst in der Malerei fand ich eine ausgleichende und regenerierende Tätigkeit zu meiner Arbeit als Kriminalist und auf lange Sicht zudem eine sinnvolle Altersbeschäftigung“.

Die Ausstellung „Kreide und Katen“ ist bis Ende März im Foyer des Naturerbenzentrums zu sehen.

Ekaterina Ragozina