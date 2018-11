Gngst

Wenn Petra Dittrich ruft, kommen alle, selbst in einen der abgelegensten Winkel Rügens. Dort, in die Kunstscheune Vaschvitz, lädt die engagierte Buchhändlerin gerne zu feinen, erlesenen Veranstaltungen. Fast immer sind die etwa 20 Termine im Jahr blitzschnell ausverkauft. „120 Plätze sind natürlich nicht viel, aber die Gemütlichkeit und die Atmosphäre dort sind auch sehr wichtig“, sagt die 45-Jährige, die die Lesungen, oft verbunden mit Musik, aus Platzgründen vor drei Jahren von ihrer Buchhandlung in die Kunstscheune verlegte. Über 100 Programme hat es seitdem gegeben.

In diesem Jahr machten Hans-Jürgen Mende und Philipp Schmid, bekannt durch ihre Klassik-Moderationen bei NDR-Kultur, den Anfang, Der Schriftsteller Rainer Moritz beendete den Reigen mit seinem neuen Buch „Mein Vater, die Dinge und der Tod“. Dazwischen lagen höchst unterschiedliche Veranstaltungen. Gregor Gysi musste gleich zwei Mal hintereinander aus seiner Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“ lesen und Thomas Raab, ausgezeichnet mit dem österreichischen Krimipreis, fand mit „Still“ ein begeistertes Publikum auf Rügen. Er, der Lieblingskrimi-Autor von Dittrich, ist ein typisches Beispiel für die Art und Weise, wie die Buchhändlerin arbeitet. „Viele Autoren entdecke ich noch in einer Phase, in der sie nicht so bekannt sind, oft entwickeln sich regelrechte Freundschaften, wir kochen, wandern und diskutieren zusammen“, freut sich die gebürtige Samtenserin, „Wenn sie dann einen gewissen Ruhm haben, kommen sie sehr gerne wieder, obwohl Gingst ja nicht Berlin, München oder Hamburg ist.“ Ein kleines „Who-is-Who“ der deutschen Literaturszene also, mitten in der Provinz.

Apropos Hamburg: In der Hansestadt nahm Petra Dittrich 2018 Abschied vom Posten als Filialleiterin einer großen Buchhandelskette und besann sich ihrer rügenschen Wurzeln. Sie habe sich in der riesigen, unpersönlichen Buchhandlung wie eine „Würstchenverkäuferin“ gefühlt - „purer Kommerz, keine Beratung, alles vorprogrammiert, das Buch ausschließlich als Ware.“ Ihr Konzept für einen eigenen Laden hatte sie damals längst in der Tasche. „Ich wollte anspruchsvolle Literatur anbieten, in einer Handelskette aber herrscht Quantität statt Qualität“, beschreibt die quirlige Frau ihr Ziel. Also startete sie vor mittlerweile fast zehn Jahren gegen den Rat aller Freunde und Familienmitglieder ihr eigenes Projekt in Gingst. „Die haben gesagt: Du bist verrückt, wie kann man in einem Dorf einen Buchladen aufmachen und meinten, wenn überhaupt in Binz!“. Keinen Tag hat sie es bereut, dass sie ihre Idee durchgezogen hat. Dittrich: „Übrigens auch gegen die Empfehlung der Bänker, die mir zunächst keinen Kredit geben wollten – da müssten Sie ja jeden Tag mindestens drei Bücher verkaufen, hieß es.“ Längst sind es weit mehr. Das Konzept von guter Beratung, gemütlicher Lese-Umgebung im Laden, gepaart mit kleinen Kunstausstellungen regionaler Künstler, Entdeckungsfreude („Für gute Autoren in den Startlöchern muss man einen Riecher haben“), Risikobereitschaft und Zuverlässigkeit, kombiniert mit interessanten Veranstaltungen, ist aufgegangen.

Dafür wurden die Bücherfrau und ihr Laden nach 2016 jetzt schon zum zweiten Mal mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet: Als eine der besten Buchhandlungen Deutschlands. Liest man die Liste der anderen, von einer hochkarätigen Jury ebenfalls als „herausragend“ befundenen Buchläden, stellt man erstaunt fest: 99 Prozent befinden sich in städtischer Umgebung. Doppeltes Glück also für Dittrich, für die die tägliche Anerkennung ihrer Stammkunden, sichtbar an kleinen Geschenken wie selbst gemachte Marmelade, Gebasteltes und Eingewecktes auf dem Ladentisch, „viel mehr“ wert ist als der mit 7000 Euro dotierte Preis. Dennoch: Der Buchladen ist ein Glücksfall für die ländliche Region im Westen Rügens. Das hat der frühere Bürgermeister von Gingst, Jürgen Briese, schnell erkannt: „Sie ist eine echte Bereicherung für den Ort. Immer wieder höre ich von Gästen, wie sehr sie sich freuen, dass es bei uns solch ein Kleinod gibt.“ Das finden nicht nur die Einheimischen, die auch aus anderen Inselorten das kleine Literaturhaus in Gingst besuchen, sondern auch die Touristen, bei denen sich die Qualität des Buchladens schnell herumspricht.

Markenzeichen von Petra Dittrich sind hohe Individualität in der Titelauswahl, Mut zu neuen, auch unbekannten Autoren und anspruchsvolle Literatur fernab vom Mainstream. Aber auch Krimis und Thriller sind im Sortiment, alleine schon deshalb, weil die passionierte Buchhändlerin liebend gerne Spannendes liest, übrigens bis zu vier Stunden täglich.

Auf ihrer Internetseite schreibt sie: „Im stilvollem Ambiente entführen wir Sie in die Welt der Literatur und lassen den Alltag vor der Tür. Gehen Sie auf eine Reise durch die faszinierende Welt der Bücher. Genießen Sie bei einer Tasse Tee die Ruhe in gemütlichen antiken Lesesesseln und stöbern in Biografien, Romanen, Aufzeichnungen über Rügens Geschichte oder einfach in der ZEIT“.

Auch wenn das Gingster Reich der Bücher jetzt auf die andere Seite des Marktplatzes umzieht, in den früheren Blumenladen, wird sich kaum etwas ändern. „Am 1. März wechseln wir praktisch nur die Hausnummer, aus Markt 5 wird Markt 6“, witzelt Petra Dittrich, die auch immer wieder betont, dass sie ohne die Unterstützung ihrer treuen Stammkunden, ihrer Lebenspartnerin Beate und ihrer 83-jährigen Mutter, die vor und im Laden regelmäßig für frischen Blumenschmuck sorgt, den tollen Buchladen gar nicht schmeißen könnte. Wie sagt der in Thüringen lebende und mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller Landolf Scherzer? „Eine kleine Buchhändlerin, die Großartiges auf die Beine zu stellen mag.“

Lena Roosen