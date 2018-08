Stralsund/Altefähr

Das Seebad Altefähr hat bei voller Fahrt in Richtung Fusion mit Stralsund kräftig auf die Bremse getreten. Die Gemeindevertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung entschieden, den Fusionsprozess auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Eigentlich sollten die Bewohner des Seebads am 23. September in einem Bürgerentscheid über die Zusammenlegung mit der benachbarten Hansestadt abstimmen dürfen. Doch dieser Termin ist - genau wie die Anhörung der Anwohner am 25. August - erstmal vom Tisch.Bei dem Treffen der Ortspolitiker ist es hoch hergegangen. Eigentlich sollte mit einem sogenannten Auffassungsbeschluss die rechtliche Basis für die nächsten Schritte gelegt werden. Doch im Publikum saßen etwa 30 Anwohner, von denen viele mit den Plänen nicht einverstanden waren. Letztlich entschieden sich die Politiker in der aufgeheizten Atmosphäre, den Prozess erstmal auf Eis zu legen.

Ist das Seebad ein gespaltenes Dorf?

Gemeindevertreter Robert Falken (Bündnis für Rügen) ist einer der Kritiker der Fusion. Er hatte sich auch dafür ausgesprochen, die Anwohner in der Gemeindeversammlung offiziell zu Wort kommen zu lassen. „Das Dorf ist gespalten. Ich wollte, dass die Leute sagen können, was sie stört“, sagt Falken. Und weiter: „Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Fusion - aber zu anderen Bedingungen.“

Falkens größte Sorge und die vieler weiterer Altefährer sei es, dass die Zahl der Einwohner massiv steigen könnte. Anlass der Bedenken sind die geplanten neuen Wohngebiete, die in dem ausgehandelten Fusionsvertrag zwischen Stadt und Gemeinde vermerkt sind. „Jetzt sind wir 1200 Einwohner. Uns wurde versprochen, dass wir maximal 2000 Einwohner werden. Wenn ich aber die geplanten Wohngebiete sehe, dann rechne ich mit bis zu 5000 neuen Bürgern“, sagt Robert Falken. Er sieht den Dorfcharakter des Orts gefährdet. „Wir müssen wachsen, aber auf gesunde Art und Weise.“

„Altefähr wird doch kein zweites Grünhufe!“

Altefährs Bürgermeister Ingulf Donig (SPD), der stets für eine Fusion plädiert hatte, teilt diese Bedenken nicht. „Klar hat eine Stadt eine gewisse Dynamik. Aber wir werden doch kein zweites Grünhufe“, sagt er. Stralsund habe ein großes Interesse daran, Altefähr zu hegen und zu pflegen. „Eine Stadt mit Seebad - das gibt es doch sonst nur in Warnemünde“, sagt Donig.

Im Fusionsvertrag ist auch explizit festgeschrieben, dass das Ortsbild erhalten werden muss. Darin heißt es: „Die Hansestadt Stralsund und die Gemeinde sind sich einig, dass der ländliche Charakter des Fährdorfs, das örtliche Brauchtum und das kulturelle und soziale Eigenleben der Gemeinde Seebad Altefähr erhalten bleiben und gefördert werden.“

Altefährs Gemeindevertreter treffen sich das nächste Mal am 10. September. Dann soll entschieden werden, wie es weitergeht. Die Stralsunder Stadtverwaltung will diesen Termin erstmal abwarten. „Unser Angebot gilt weiterhin“, sagt Stadtsprecher Peter Koslik. Im Hintergrund drängt jedoch die Kommunalwahl im Mai 2019. Dann wird es in Altefähr auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister geben. Ingulf Donig will nach 25 Jahren aufhören. Er hofft, die Fusion mit Stralsund bis dahin doch noch auf den Weg zu bringen.

Alexander Müller