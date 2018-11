Bergen

„Man tut keinem DDR-Bürger einen Gefallen, wenn man sagt, die DDR war ein Unrechtsstaat, aber die DDR war nun mal kein Rechtsstaat“, hat Eric Mauritz aus dem Workshop mitgenommen. Seine Erkenntnis trug er – mit einem T-Shirt mit der Aufschrift „Schwerter zu Pflugscharen“ bekleidet – am Mittwoch in der ansonsten mit Blauhemden gefüllten und allerlei Fahnen und Transparenten der DDR-Zeit dekorierten Aula des Bergener Gymnasiums vor. Dort fand die Auswertung der diesjährigen Projekttage zur DDR-Geschichte statt, an der die 12. Klassen des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums teilnahmen. Die Ausstattung sollte den Schülern dabei lediglich helfen, das Klima der damaligen Zeit etwas besser nachvollziehen zu können.

Das galt auch für die historische Unterrichtsstunde, die Elke Urban vom Schulmuseum Leipzig gab und in der sich Teresa Kähler aus Sellin als Pionier-Trommlerin versuchte. „Dabei geht es um ein interaktives Rollenspiel einer dritten Klasse, das anschließend kritisch reflektiert wird“, betont Projekt-Koordinatorin Jana Romanski. Nicht etwas aus Ostalgie, sondern um „Demokratie leben zu lernen“ führt die Schule das Projekt seit zehn Jahren durch. Weitere Workshops befassten sich mit dem Alltagsleben in der DDR „zwischen sozialer Sicherheit und Mangelwirtschaft“ oder der Gratwanderung, die Musiker zwischen Kinderlied und Staatskritik wagten. Dabei wurden auch Texte von DDR-Gruppen von Silly bis Karat analysiert.

Auch die Stellung des Sports war Thema, der herausragende Bedeutung für das Image des Staates hatte. Das zeigt nicht nur das Motto „Jedermann an jedem Ort –einmal in der Woche Sport“, sondern auch die Situation von Sportlern, denen verantwortungslose Ärzte regelmäßig „Vitamine“ verschrieben. Ein weiteres Rollenspiel fand zum letzten Mauerschützenprozess statt. Noch im Wendejahr war der 21-jährige Chris Gueffroy bei einem Fluchtversuch erschossen worden. Nach Abwägung der Aspekte von „Pflichtbewusstsein und Befehlsgehorsam“ fiel das „Urteil“ dabei höher als im tatsächlichen Prozess nach der Wende. Die Situation von Bausoldaten, den Kriegsdienstverweigerern der DDR, zwischen Opposition und Widerstand, war ebenso Thema, wie Verhörtechniken der Staatssicherheit (Stasi). „In diesem Raum wäre heute auf jeden Fall ein Informeller Mitarbeit der Stasi gewesen“, meint eine Schülerin.

Zu einer Gesprächsrunde unter dem Thema „Was ist Rechtsstaatlichkeit, was muss für die Demokratie getan werden?“ kam Landrat Stefan Kerth mit den Abiturienten ins Gespräch. „Waren Sie ein ruhiger oder aufmüpfiger Schüler?, wollte einer wissen. „Eher ein aufmüpfiger“, so Kerth. „Es wäre aber ein Missverständnis, zu glauben, in Diktaturen gäbe es keine persönlichen Freiheiten.“ Sichert Datenschutz die Freiheit der Bürger oder schränkt er sie ein? Kerth: „Im Rechtsstaat sind jede Menge Freiheiten eingeschränkt. Dort nämlich, wo im gesellschaftlichen Konsens die Rechte anderer betroffen sind.“ Geht der Abbau von Bürokratie mit einem Abbau von Rechtsstaatlichkeit einher? Kerth: „Manchmal könnte die Gesellschaft mehr wagen – warum nicht Hygienevorschriften in der Gastronomie ersetzen durch ein Schild ’Betreten auf eigene Gefahr’?“ Warum treffen Über-50-jährige Politiker Entscheidungen die jungen Leute betreffen? Wie auch Bürgerinitiativen könne sich ja jeder zur Wahl stellen, entgegnet der Landrat. Demokratie solle man nicht schlecht reden, sondern lieber mitmachen.

Vor der Schule parkte während der beiden Projekttage der Demokratiebus der Landeszentrale für Politische Bildung und von dort starteten auch die begehrten Rundfahrten mit einem Trabant. Eine Mitschülerin fasste die Resultate so zusammen: „Das Bild, dass die Ossis im Projekt von der DDR hatten, war meistens durch die Eltern positiv vorgeprägt. Dass der Wessis eher negativ. Nach dem Workshop näherten sich beide Sichtweisen an“.

Uwe Driest