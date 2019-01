Arkona

Das Wetter soll sich in den nächsten Tagen ja tatsächlich doch noch in Richtung Winter entwickeln. Eine Kältewelle steht und bevor, heißt es. Davon ist zwar so recht noch nichts zu spüren, blickt man auf das Wetter im Dezember zurück, ist es allerdings geradezu so, als hätte in dem Weihnachtsmonat bereits der Frühling an die Pforten geklopft.

Wie Burkhard Just, Abteilung Messnetze und Daten von der Wetterstation Arkona mitteilt, war der Monat Dezember viel zu mild und zu nass. Die Monatsmitteltemperatur betrug am Kap Arkona 4,4 Grad Celsius, in Putbus 4,1°C. „Die Abweichung im Vergleich zur internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990 betrug in Arkona 2,4 und in Putbus 2,8 °C“, sagt Just. „Das Monatsmaximum der Lufttemperatur wurde an beiden Wetterstationen am 3. Dezember gemessen. In Arkona waren es in zwei Metern Höhe 11,1 und in Putbus 11,7 Grad. Die tiefste Temperatur wurde am Kap Arkona am 24. Dezember mit minus 1,6 Grad erfasst. In Putbus fiel die Temperatur am 17. Dezember auf minus 2,3 Grad.“ Auch bei der Tiefsttemperatur in Erdbodennähe (das ist ein Messwert, der fünf Zentimeter über dem Boden aufgenommen wird) war in Arkona der 24. Dezember mit minus 2,2 Grad am auffälligsten. In Putbus war es am 17. Dezember mit minus 5,2 Grad am kältesten.

„In der Niederschlagsbilanz zeigte sich der Dezember zu nass“, sagt Just. „Am Kap fielen 58,6 Millimeter und damit 137 Prozent vom langjährigen Mittel, in Putbus 79,8 Millimeter entsprechend 153 Prozent.“ Der meiste Niederschlag fiel an beiden Stationen am 21. Dezember. In Arkona wurden 14,5 Millimeter gemessen, in Putbus betrug der Wert 14,8 Millimeter. Zu spüren waren diese statistischen Werte daran, dass man gefühlt den gesamten Monat durch Nieselregen lief.

Sonne gab es aber auch. Sie erreichte allerdings nicht einmal den Durchschnitt und zeigte sich in Arkona 26 Stunden, in Putbus 23 Stunden. Burkhard Just: „Damit erreichte diese Stundenbilanz sowohl in Arkona als auch in Putbus 67 Prozent vom langjährigen Mittelwert.“ So wirkte selbst das mildeste Wetter im Dezember eher kalt und vor allem ungemütlich.

Sturmböen (ab Windstärke acht) traten in Arkona an zehn Tagen und in Putbus an nur einem Tag auf. Am 8. Dezember wurde an beiden Standorten die höchste Windspitze registriert. In Arkona waren es 80 Kilometer pro Stunde, was der Windstärke neun entspricht. In Putbus fegte der Wind sogar mit 90 km/h übers Land, was bereits Windstärke zehn bedeutete.

Der Januar startete bekanntlich mit heftigen Orkanen und Sturmfluten und bescherte Rügens Küstenregionen die ersten beiden Hochwasser. Die derzeit vorherrschenden milden Temperaturen sollen laut Wettervorhersage der Anlauf für den großen Wintereinbruch sein.

Jens-Uwe Berndt