Binz

Vom Tellerwäscher zum Millionär, so geht eine bekannte Geschichte, in der sich ein Mann durch Fleiß und Talent nach oben gearbeitet hat. Für Rainer Schulze aus Binz trifft das nicht ganz zu aber eins davon ist wahr. „Da wirst du kein Millionär, das sind nur Sprüche aber es macht Spaß“, sagt der Rüganer. Über 20 Jahre arbeitete der Binzer als Spüler im Kücheneinsatz im Rugard Strandhotel. Jeden Tag trat er seine Schicht an, sortierte über die Jahre tausende von Tellern und Tassen in dafür vorgesehene Körbe einer großen Maschine, spülte mit der Hand den ersten Schmutz ab, ließ die Technik anlaufen und brachte danach das saubere Geschirr zurück an seinen Ausgangsort. Tag für Tag und Jahr für Jahr. Rainer Schulze ist nicht müde geworden aber hat seinen letzten Tag erreicht. In der vergangenen Woche verabschiedete ihn die Crew seines Hotels in den wohlverdienten Ruhestand.

1951 in Bergen geboren wuchs Schulze zusammen mit acht weiteren Geschwistern in Binz auf. Er kümmerte sich zu Hause um die Familie, wurde früh eingespannt zum Einkaufen und Putzen. Für ihn war das eine prägende Zeit. In der Lehre verarbeitet er Fisch in Binz. Seine damalige Ausbilderin förderte den kleinen Rainer, wo sie konnte. Er hörte auf zu stottern, lernte viel und war dankbar für die Chance und die gute Zeit. In späteren Jahren pflegte er seinen Vater und über viele Jahre auch seinen Mutter mit der er 58 Jahre zusammen lebte. 1991 wechselte Schulze in die Hotellerie.

In dieser Zeit kam er mit allen gut aus. Heute lädt er ein. Die Kaffeetafel ist festlich geschmückt, es riecht im Raum nach frisch gebackenen Waffeln und der Kaffee dampft in den Tassen auf dem Tisch vor den Gästen der kleinen Verabschiedungsrunde. „Ich möchte mich bei allen ganz lieb bedanken, dass ihr gekommen seid. Ich habe mich immer wohl gefühlt bei euch“, erklärt ‚Schulle‘, wie er von den Kollegen liebevoll genannt wird. Die Chefin des Hotels Birte Löhr überreicht ein Präsent und posiert zusammen mit der Personalleiterin Rachel Armstrong für das gemeinsame Foto. Er bleibe allen in bester Erinnerung heißt es und es würde die Chefin freuen, wenn er ab und zu im nächsten Jahr mal aushelfen könnte. Rainer Schulze erinnert sich: „Die Zeiten haben sich über die Jahre geändert, es ist alles hektischer geworden und stressiger in der Küche.“

Er führte das auf das mangelnde Personal zurück. „Früher hatten wir bis zum 40 neue Azubis, heute sind es manchmal nur knapp über zehn“, sagt er. Schulle galt in seinem Arbeitsbereich als sichere Ansprechperson, er half den Neuen und konnte deren Fragen beantworten auch zwischen Tür und Angel, wenn die Kellner viel zu tun hatten. „Heute machen die Beine nicht mehr so mit und deshalb ist es auch gut so“, sagt Schulze. Den ersten freien Tag habe der ehemalige Mitarbeiter gar nicht so gemerkt. „Ich bin jetzt erstmal zu Hause und werde in ein paar Wochen nach Gran Canaria fahren.“

Zu Weihnachten sei er dann wieder auf Rügen und genießt die Zeit allein bei Kerzenschein und spannenden Indianerfilmen in seiner Wohnung. „Ich habe keine Partnerin, ich war schon immer allein, der Zug ist wohl abgefahen“, sagt Rainer Schulze. Zu tun hat er allemal, denn ab Januar geht es wieder los im Sanitätszug des Deutschen Roten Kreuzes. „Ich bin im Katastrophenschutz und habe jetzt mehr Zeit, mich diesem zu widmen.“ Es ist ein neuer Lebensabschnitt und in diesem wird Schulle tanzen gehen, sich mit alten Bekannten treffen und ab und zu an seinem ehemaligen Arbeitsplatz vorbeischauen.

Christine Zillmer