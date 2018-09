Sassnitz

Jörg Friese ist frisch gebackener Ehemann. Der aus Baku in Aserbaidschan stammende Rügener kam bereits im Alter von acht Monaten nach Deutschland. Jetzt lebt er mit seiner Frau auf der Ostseeinsel und erinnert sich gern an die aus Kaugummipapier gedrehten Verlobungsringe. „Ich wollte eigentlich auf dem Festival ,Rock am Ring’ in Nürnberg fragen, hab mich dann allerdings schon auf der Hochzeit meines Freundes Holger hinreißen lassen“, erzählt der 32-Jährige. Die damalige Braut warf den Brautstrauß nicht einfach hinter sich, sondern übergab diesen an seine Zukünftige. „Jessica wusste gar nicht, was das soll, erst als ich dann um die Ecke kam, mich vor sie kniete und um ihre Hand anhielt, fiel der Groschen und später an der Bar dann auch die Tränen.“ Jörg Friese freut sich über seine Familie und möchte nach dem Marinedienst und einem derzeitigen Studium an der Hochschule gern weiterhin für Frau und Sohn Emil sorgen.

Christine Zillmer