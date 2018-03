Dördig Joar giwt dat De Jasmunder Plattdänzer

Sassnitz. „Die größten Sorgen machen uns die Stiefel, die schnell durchgetanzt und sehr teuer sind“, klagt Heike Grawwert (64). „Wenn ich damit zum Schuster gehe, schimpft der immer wie ein Rohrspatz.“ Wenn nichts mehr geht, muss sie das Schuhwerk im Ausland bestellen. Auch angesichts des bevorstehenden runden Jubiläums der von ihr gegründeten Tanzgruppe ist Heike Grawwert gedanklich immer auf Problemlösung eingestellt.

Genau 30 Jahre ist es her, dass sie die Plattdänzer gründete. „Alles hatte damit angefangen, dass ich meine Tochter Henriette zum Kindertanzkreis brachte und dort auf sie wartete. Irgendwann übernahm ich die Vertretung und als der Lehrer gar nicht mehr kommen konnte, absolvierte ich eine Tanzleiter-Ausbildung für Folklore.“ Der Rest ist Legende und für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement lud sie sogar schon einmal der Bundespräsident ein. Highlights seien immer die Bergen-Treffen in ganz Deutschland gewesen und einmal reiste ein Dutzend Tänzer sogar nach Huai'an, die chinesische Partnerstadt von Sassnitz. „Den Namen ,De Jasmunder Plattdänzer’ gaben wir uns vor unserem ersten großen Auftritt.“ Der fand an eben jenem Ort statt, an dem kommenden Sonnabend das runde Jubiläum mit einer großen Gala begangen werden soll. Heike Grawwert hofft dann auf ein Wiedersehen mit, möglichst vielen ihrer ehemaligen und aktiven „Plattis“.

Gastbeitrag von Musical-Star

Die aktuell etwa 50 Tänzerinnen und Tänzer im Alter zwischen neun und zwanzig Jahren proben schon seit einem Jahr für das Jubiläum, an dem sie das Beste aus 30 Jahren zeigen möchten. Auch die Wieker Blasmusik und der Sassnitzer Volkschor liefern ihre musikalischen Glückwünsche ab und nicht zuletzt Heike Grawwerts Tochter, mit der einst alles begann. Henriette Grawwert wurde inzwischen eine bekannte Musical-Darstellerin, die schon an allen großen Musical-Standorten auftrat. Zudem arbeitete sie als Dozentin an der Stage School Hamburg.

Gefeiert wird am Sonnabend in Sassnitz

Mutter Heike ist im Hauptberuf Lehrerin und leitete die Tanzgruppe stets „nebenbei“. Dabei kümmerte sie sich nicht nur um die Choreografien, sondern nähte auch alle Trachten selbst, für die sie eigens Stoffe weben ließ. Neben den Stiefeln für die Jungs erforderten vor allem die nach Original-Anleitung genähten Hauben der Deerns einen besonderen Aufwand. Für eine Haube hat sie fast eine Woche gebraucht. Das alles wissen ihre Schützlinge zu schätzen, die sich dafür bedanken, von Heike Grawwert gefordert und gefördert worden zu sein und die Erfahrung gemacht zu haben, dass sich Fleiß und Disziplin lohnen. Wie lange sie noch durchhalten kann, weiß die Leiterin nicht, „aber ich werde keine Tänzer hängen lassen“.

Einlass ist am Sonnabend in der Sporthalle Dwasieden in Sassnitz ab 15 Uhr. Der moderate Eintritt von 4 Euro (Kinder 2 Euro) schließt einen Begrüßungssekt ein.

Driest Uwe