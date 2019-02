Moisselbritz

Erst vor vier Jahren kam er in den Ort und gehört inzwischen längst zu den akzeptierten, angesehenen und gern aufgesuchten Nachbarn und Gemeindemitgliedern. Udo Vetter lebte bis dahin in Chemnitz und hatte bereits ein Ferienhaus auf Rügen. „Wir hatten noch was gesucht. Ein Gutshaus und eine Scheune zu sanieren hatte ich mir da eigentlich nicht vorgestellt. Aber es war kein Fehler“, so der 50-Jährige.

Blickt man in seine Räume, spürt man, wie sehr er sich für die Geschichte interessiert. So hat er nicht nur die Einrichtung der Räume den Vorstellungen von einem Gutshaus angepasst. An der Fassade prangt ein Bild, dass an das Leben im alten Gutshaus vor dem Brand von 1952 erinnern soll und demnächst würdigt da auch ein Wappen die einstigen Besitzer, Familie von Platen. „Das habe ich in der Kirche in Schaprode entdeckt und nachahmen lassen“, erklärt Vetter, der auch schon Kontakt zu den Nachfahren der Erbauer-Familie aufgenommen hat.

Auch nebenan in der Scheune – in der Schmiede, Stellmacherei und auch Stall untergebracht waren – werden Erinnerungen lebendig gehalten. In dem Gebäude wird kräftig gewerkelt. Dann soll hier nicht nur eine zweite Ferienwohnung entstehen –eine gibt es bereits im ehemaligen Gänsestall. Die alte Feuerstelle der Schmiede soll hier bald die Gemeinschaft wärmen. „Ich könnte mir vorstellen, dass an einem Tag in der Woche hier die Einwohner zusammen kommen“, so Udo Vetter.

Über solche neuen Gemeindemitglieder freuen sich die Nachbarn. „Wenn man es nicht möchte, ist hier keiner allein“, sagt der 70-jährige Leo Friese. Die Gemeinschaft bemüht sich hier um regelmäßige Dorffeste. „Das bricht das Eis. Dann gehören auch die Neuen schnell dazu“, bestätigt auch Enrico Frenz.

Udo Vetter ist nach wie vor glücklich über seine Entscheidung für das Gutshaus. „Ich habe hier eine größere Ansprache mit den Nachbarn als in der Großstadt. Und ich weiß auch fast alles über die Nachbarn. Ich bin gekommen, um hier alt zu werden und etwas zu erhalten.“

Wenke Büssow-Krämer