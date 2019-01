Sassnitz

Erstmals in der Hafengeschichte sind in dieser Woche gleichzeitig drei sogenannte Handysize-Stückgutschiffe im Sassnitzer Hafen Mukran auf der Insel Rügen abgefertigt worden. Das teilte der Hafenbetreiber mit. Als Handysize werden Schüttgutfrachter bezeichnet, die über eine Tragfähigkeit von 15 000 bis 35 000 Tonnen verfügen. Das moderne Stückgutschiff „Haaga“ mit LNG-Antrieb erlebte seine Premiere am Mukran Port Terminal. Die Stückgutladung aus Russland wurde per Eisenbahn ins Hinterland weitertransportiert. Die beiden anderen Schiffe, die „ Nordschelde“ und „Charlie“, bedienen die örtliche Industrie im Im- und Export. „Wir gehen davon aus, dass das derzeit hohe Arbeitsaufkommen ein Vorzeichen für die weitere Entwicklung des Mukran Port im Jahr 2019 ist. So wollen wir die gut laufenden Projektgeschäfte weiter ausbauen und zugleich die Industrieentwicklung im Hafen vorantreiben. Auch bei der Umschlagsmenge insgesamt rechnen wir mit einer Steigerung unter anderem im Agrarsektor“, sagte Geschäftsführer Harm Sievers.

OZ