Zudar

Drei Jahre lang konnten die neun Linden in der Dorfstraße in Zudar wuchern. Niemand fühlte sich für den Baumschnitt verantwortlich. Die Anwohner waren verzweifelt. Nach OZ-Recherchen löste sich das Problem. Die Bäume sind mittlerweile wieder gestutzt.

Peter (79) und Jürgen Schultz (82) leben in dieser Straße schon seit mehr als 20 Jahren und erinnern sich, als zum Projekt „Unser Dorf soll schöner werden“ in den 90er Jahren neun Lindenbäume in der Dorfstraße gepflanzt wurden. „Selbst der Landwirt hatte entlang des Weges einen halben Meter Fläche hinzugegeben, damit die Allee entstehen kann“, sagt Jürgen Schultz. Man habe sich damals für Lindenbäume entschieden, weil diese Exemplare nicht zu hoch in den Himmel ragen. „Es sah schön aus, die Bäume in den nächsten Jahren wachsen zu sehen“, ergänzt Bruder Peter Schultz.

Die Stadt Garz hat sich laut Familie Schultz viele Jahre um den Baumschnitt bemüht und alle zwei Jahre die Linden gestutzt. „Nach der Ämterfusion wurde uns mitgeteilt, dass ab sofort Bergen für den Baumschnitt auch in Zudar zuständig ist“, sagt Peter Schultz. „Das hat auch drei- oder viermal funktioniert. Bloß irgendwann kamen keine Leute mehr von Bauhof in die Dorfstraße, um unsere Linden wieder auf die richtige Länge zu schneiden“, sagt er.

Das ist jetzt mehr als drei Jahre her. „Davon abgesehen, dass es nicht schön aussieht, kommt hier kein Fahrzeug, was größer als ein Pkw ist, unbeschadet durch diesen Weg“, so der 82-Jährige. Er berichtet von Möbelwagen, die kaum den Weg befahren können, ohne Kratzer an der Seite zu bekommen. Auch die Landwirtschafts- Mitarbeiter, die auf dem benachbarten Feld mit ihren Maschinen die Ernte einfahren, hätten sich schon öfter aufgeregt, dass die Äste der Bäume zu weit ins Feld ragen. „Am wichtigsten ist jedoch, dass noch nicht einmal ein Krankenwagen unbeschadet durch die Dorfstraße fahren kann“, sagte Peter Schultz vor zwei Wochen.

Die beiden Familien haben sich an die Garzer Verwaltung gewandt. Die wiederum habe auf die Zuständigkeit nach Bergen verwiesen. „Hier wurde uns dann mitgeteilt, dass wir die Bäume doch selbst zurücksetzen sollen“, so der 79-Jährige. Doch die Anwohner sind nicht Eigentümer dieses Grundstücks, dürfen also nichts unternehmen.

„Ich kann die Leute verstehen, dass sie verärgert sind“, sagt die Garzer Bürgermeisterin Gitta Gohla (parteilos). Alle Bäume, die zum Stadtgebiet gehören, seien regelmäßig beschnitten worden. Doch diese Linden stehen auf Privatgrundstück. „Wir können in diesem Fall nichts unternehmen“, sagt sie. Sollte derjenige, dem die Bäume gehören, sich nicht um den Beschnitt kümmern, werde das Ordnungsamt eingeschaltet, das dann wiederum den Eigentümer zum Handeln auffordert. So formuliert es auch Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos): „Wir haben keinen Einfluss auf Bäume, die sich auf einem Privatgrundstück befinden. Es sei denn, es hat verkehrsrechtliche Gründe.“

Während der Recherchen über die Zuständigkeit der Baumpflegearbeiten hat sich ergeben, dass die Lindenbäume in Zudar mittlerweile wieder beschnitten wurden. „Ein Team vom Straßenbauamt Stralsund war in den vergangenen Tagen hier und hat die Baumpflegearbeiten übernommen“, sagt Jürgen Schultz. Alle Lindenbäume sind nun wieder gestutzt.

„Die Leute vom Straßenbauamt haben uns aber auch gesagt, dass die Bäume verhunzt sind, sie also durch unsachgemäßem Baumschnitt der vergangenen Jahre verunstaltet sind“, sagt er. Trotzdem ist der Mann froh, dass jetzt wieder Krankenwagen oder Wohnmobile sicher durch die Dorfstraße in Zudar fahren können.

oz