Putbus

Die Produzentengalerie Rotklee in Putbus präsentierte im Jahr 2015, in ihrer VII. Ausstellung, ein filmisches Porträt über Hanns Studer. Eine Hommage über ein Künstlerleben, das sich nach einer langen Lebensreise zwischen Basel, dem schweizerischen Engadin und dem Elsass... auf Rügen, nah am Meer, verankern konnte.

Wie lange würde sich noch eine solche Möglichkeit bieten, fragten sich die Künstlerkollegen, denn immerhin war ihr Gesprächspartner damals 95 Jahre alt. Oder jung? Der 1920 in Basel geborene Hanns Studer war auf Rügen in seiner Bewegungsfreiheit zwar eingeschränkt, weitgehend an den Rollstuhl gebunden, von seiner Frau Marga (Kilian/Kili) umsichtig und liebevoll umsorgt, aber wenn es um „seine“ Künstlerweisheiten ging, war Hanns ein wundersam Eingeweihter, ein herausragender Erzähler aus dem Strom seiner Zeit kommend, dem wir alle still und aufmerksam lauschten, besonders in seiner kleinen Sommergalerie „La Petite Orangerie“ in Neuendorf auf Rügen.

Hier sprach ein Zeitzeuge in wohlbedachten Worten. Der Film, von Frank Otto Sperlich in Szene gesetzt, beweist eindrucksvoll die von der vielfacettigen Studer-Realität gespeisten Abenteuer, die nur das unbegreifliche Leben in all seinen Höhen und Tiefen, in all seiner späten Auf- und Wiedererweckung, nacherzählt werden konnte: Wort für Wort, Bild um Bild.

Dass wir in unserer Nähe diesen großartigen Kollegen zum Freund hatten, das ehrte uns in all den zurückliegenden Jahren. Hanns bekam seinen Ehrenplatz in der Galerie und wertete sie auf. Das war und blieb bis zuletzt unbestritten. In der Galerie des Landkreises, der Orangerie Putbus, bestritt er in seinem Ausstellungskonvolut zum 90. wie ein junger Eleve seinen Part. Er war ungemein anspruchsvoll in seinem Einsatz vor Ort, war erklärend und bestimmend. Immer ging es ihm um das möglichst Nachvollziehbare, um Farben, um das Licht im Material, das er lange suchte und dann auch fand. Er war Holzschneider, Glasmaler und Maler und verband in seinem umfangreichen Werk gerade jene Tugenden, die den drei Gattungen innewohnen: Präzision, Transparenz und die Lust zur Farbe.

Ich traf Hanns Studer und eine Auswahl seiner Werke zuerst in Groß Schoritz, im Arndt-Geburtshaus. Wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, den wir zu bewundern wussten: Den österreichischen Lyriker Georg Trakl, der viel zu jung im Ersten Weltkrieg an seinem Leben verzweifelte. Hanns Studer hatte diesbezüglich einen Holzschnittzyklus vor Jahren angefertigt und ich einen originalgrafischen Lyrikband als Diplomarbeit.

Seit diesem Kennenlernen lebten wir im achtungsvoll künstlerischen Verbundensein. So Vieles gab es noch zu entdecken und wird es über die Jahre noch zu entdecken geben. Von Max Frisch, über Heinrich von Kleist, von Rimbaud bis Heinrich Heine, von Aesop bis Günter Eich: Es nimmt kein Ende und darf kein aufklärend-erklärendes Ende nehmen, gerade in unserer Zeit nicht.

Bei Hanns Studer blieb immer das genaue Schauen gefragt und dann... das darüber abstrahierend Künstlerische. Eine Welt, die immer wieder neu - bleibend auch für kommende Zeiten - als Welt-Anschauung... zu entdecken ist.

Und... wenn es wieder Frühling wird, das farbige Leben wieder neu beginnt, vielleicht führt dann mein Weg auch nach Chur, in die älteste Stadt der Schweiz. Hier hat Hanns Studer Glasfenster in der Regula-Kirche geschaffen. Darauf kann und will ich mich jetzt schon freuen.

Walter G. Goes