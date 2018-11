Binz

Das Bahn Servicecenter in Binz ist momentan geschlossen und öffnet erst am 3. Dezember wieder. Nur noch kurze Zeit können die Kunden ihre Fahrkarten im Binzer Bahnhofsgebäude erwerben und sich beraten lassen. Der Binzer Fremdenverkehrsverein (FVV) stellt in Kürze den Betrieb seiner Außenstelle mit DB-Ticketverkauf im IC-Bahnhof ein. „Wir schließen zum Ende des Jahres die Türen zu“, erklärt Vorstandsvorsitzender Ronald Rambow. „Wir bedauern das sehr, aber es ist für uns einfach nicht mehr wirtschaftlich, es ist kein Umsatz da, darum müssen wir den Stecker ziehen.“ Die Bedingungen seitens der Bahn hätten sich erheblich verschlechtert, weil die Provisionen enorm zurückgegangen seien. Zudem sei der Ticketkauf am Automaten der DB fünf Euro billiger als in der Agentur, was Kunden abziehe.

Im Februar 2013 hatte der Fremdenverkehrsverein sich im Binzer Bahnhofsgebäude eingemietet und die DB Bahnhof Agentur & Urlaubsservice für Gäste eröffnet. Zuvor hatte die ehemalige Reiseagentur an dieser Stelle im Bahnhofsgebäude ihren Betrieb zum 31. Dezember 2012 eingestellt. Der FVV wollte im Interesse seiner Vermieter und ihrer Gäste den Standort sichern und ausbauen. Er hat derzeit rund 260 Mitglieder. Davon sind zwei Drittel Privatvermieter, der Rest sind Hotels und Pensionen mit insgesamt rund 7500 Gästebetten.

Zwei Mitarbeiterinnen wurden in der Außenstelle am Bahnhof eingestellt, die den Verkauf von Fahrkarten und Produkten der Deutschen Bahn sowie die Beratung dazu übernahmen. Zudem konnten sich Gäste bei ihnen direkt nach der Anreise über Binz und die zahlreichen Möglichkeiten im Ort informieren, Angebote buchen und die Zimmervermittlung des Vereins nutzen. Geöffnet war von 9 bis 17 Uhr, im Sommer bis 18 Uhr.

„Für das Service-Center brauchten wir speziell ausgebildetes Personal, das schwer zu finden war“, sagt Ronald Rambow. Dies konnte nicht mehr gehalten werden. Die letzte Mitarbeiterin habe im März gekündigt. Seitdem habe der Geschäftsführer des FVV, Holger Szymanski, diese Aufgabe übernommen.

Der unbefristete Vertrag mit der Deutschen Bahn sei beendet worden. Die DB übernehme ab dem 1. Januar 2019 nun wieder den Verkauf von Fahrkarten. Künftig werde es in Binz ein sogenanntes Video-Reisezentrum geben, so Rambow. In diesem verlaufen das Beratungsgespräch und der Ticket-Verkauf über einen Bildschirm, auf dem ein Reiseberater zu sehen ist.

Den sich verschlechternden Service im Bahnhof beklagten Einwohner und Hoteliers auf der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses Kurverwaltung. Der Rückzug aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit sei der einzige Weg für den Fremdenverkehrsverein, betonte Ronald Rambow und ergänzte. „Sowohl die Gemeinde als auch die Kurverwaltung hat jegliche personelle oder finanzielle Unterstützung zum Erhalt abgelehnt.

Kurdirektor Kai Gardeja erklärte dazu: „Wo die Wirtschaft versagt, muss nicht immer die öffentliche Hand einspringen.“ Für Rambow ist das „kleinkariert“: „Das ist eine Infostelle für das Ostseebad Binz mit seinem ICE-Endbahnhof.“

In diesem Jahr hatte der Fremdenverkehrsverein eine neue Tourismusgesellschaft Binz GmbH & Co KG gegründet. Diese übernahm die Aufgaben, die der Verein nicht mehr leisten kann. Dazu gehören das Online-Marketing, das operative Geschäft, der Ticketverkauf, das Erstellen eigener exklusiver Angebote und auch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. Gemeinde und Kurverwaltung hätten inzwischen alle Vereinbarungen zum Beispiel über die gemeinsame Erstellung des Gastgeberkatalogs und Messeauftritte sowie auch die Mitgliedschaft im Fremdenverkehrsverein aufgekündigt, weil dies nicht mit einer privatwirtschaftlichen GmbH weiter möglich sei. „Aber die GmbH ist eine 100-prozentige Tochter des Vereins“, so Rambow.

Öffnungszeiten: 3. bis 7. Dezember und 17. bis 21. Dezember montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, sonnabends und sonntags geschlossen. Die DB Agentur Binz bleibt bis 30. November sowie vom 10. bis 14. Dezember und vom 24. bis 31. Dezember geschlossen .

Gerit Herold