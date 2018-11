Putbus

Zum Trost für alle, die keine Tickets mehr bekommen haben: „Festgepoppt“, das neue Stück vom Berliner Musical-Theater Flowcircus, wird im kommenden Jahr wieder gezeigt, mindestens sieben Mal im Rahmen des Sommerprogramms. Die Premiere am Theater Putbus war ausverkauft. Wie schon in diesem Sommer mit „Cougar“ trafen die vier Sänger und Schauspieler genau den richtigen Ton, brachten großen Spaß auf die Bühne und versetzten das Publikum in johlende Begeisterung. „Das verklemmte Musical“, so der Untertitel des urkomischen Stücks, ist alles andere als verklemmt, bis auf das Thema: Ein junger Mann und eine junge Frau lernen sich in einer Discothek kennen, es funkt so stark, das es in einer Toilette zum Sex kommt. Doch sie verhaken sich dabei und kommen nicht mehr voneinander los, sind „zusammengeklebt“, sind „festgepoppt“.

In diesem Zustand werden sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort auf dem Krankenhausbett kommen sich Er (Florian Bruno Kondur) und Sie (Lisa-Marie Sumner) näher, während sie auf den Arzt warten - doch würde der Arzt kommen (Steven Desroches, auch am Piano), wäre das Musical zu Ende. Das weiß auch die resolute Krankenschwester (Anne Römeth), die wunderbaren Klamauk erfindet, um das „Warten“ in die Länge zu ziehen und vom Schokoladenautomaten („Wir haben Hunger!“) bis hin zu den Müttern der beiden Festgeklemmten in köstliche Rollen schlüpft.

Wie erzählt man eine solche Geschichte, ohne dass sie frivol oder gar ordinär daherkommt? Das sehr begabte, hochmusikalische Schauspieler-Quartett schafft diesen Spagat unter den Regisseuren Katharina Koch und Bernd Arends mühelos. „Man hatte sich am Anfang gefragt, wie kriegen das jetzt hin, ohne dass das Stück ins Trivial-Pornografische abdriftet?“, sagte ein Zuschauer aus Glückstadt in der Pause. „Aber perfekt, das Ganze ist total unterhaltsam und witzig.“

Die Peinlichkeit des „One-Toilet-Stands“ mit gesundheitlichen Folgen wird in „Festgepoppt“ alleine schon dadurch vermieden, dass das Stück immer wieder durch Regieanweisungen und Erklärungen zum Stand des Spielverlaufs unterbrochen wird. Mehrere Ebenen also. „Wir spielen jetzt ein Musical im Krankenhaus“, erklärt die wunderbare Krankenschwester namens Sandra Gerstenkörner gleich am Anfang und bittet das Publikum deshalb, nicht zu essen und schon gar nicht zu husten. Später wird sie dem ineinander verkeilten Paar die nüchterne Diagnose stellen: „Ihr habt euch beim Poppen verklemmt, also: Verkrampfungen und Anspannungen, um bequemer zu liegen, sind in eurem Fall nicht empfehlenswert.“ Passende Songs der dreiköpfigen Band am Rande der Bühne unterstreichen den Schwung des Geschehens mit Ragtime, Swing, Latino-Themen und klassischen Musical-Balladen.

Im Nu hat sich die Komödie in eine zarte Liebesgeschichte mit starken Nebenwirkungen entwickelt, denn was bleibt den beiden auf dem Krankenbett, im Schambereich züchtig von einem großen Laken abgedeckt, schon anderes übrig, als sich einander anzunähern. Die anfänglich eher wütende Diskussion darüber, wer schuld sei an dem körperlichen Dilemma (Song: „Dein Prügel, so dick wie ein Dübel“) wandelt sich spätestens nach der Pause in schüchternes Liebesgeplänkel – Sie: „Du, ich finde Dich gar nicht mehr so doof.“

Ende gut, alles gut. Theater-Chef Peter Gestwa erklärte nach stürmischem Premieren-Beifall, dass er mit der Einladung des „verrückten“ Quartetts aus Berlin „genau den richtigen Riecher“ hatte, Flowcircus-Gründer Kondur freute sich nach der körperlich anstrengenden Aufführung: „Der Humor hat super geklappt, das Publikum war begeistert, was wollen wir mehr!“.

Lena Roosen