Sassnitz

An der Steilküste bei Sassnitz haben am Mittwochvormittag Spaziergänger eine leblose Frau gefunden. Wie eine Sprecherin von der Polizei mitteilt, wurde sie gegen 10 Uhr in der Nähe vom Strandaufgang Wedding entdeckt. Die Spaziergänger haben anschließend die Polizei informiert. Zur Unglücksstelle wurden Rettungskräfte, Polizeibeamte und ein Team der Höhenrettung geschickt. Einsatzkräfte konnten bei der Frau nur noch den Tod feststellen. „Es gibt bislang keine Hinweise auf eine Straftat. Ein Einwirken Dritter liegt nicht vor“, so die Sprecherin. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz dauerte bis in die Nachmittagsstunden. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um Suizid handeln könnte. Deshalb möchte die Polizei diesen Unfall weitestgehend anonymisieren und nicht das Alter der Frau bekanntgeben.

Wenn Sie von Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie die Telefonseelsorge (telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

OZ