Bergen

Die erst auf Umwegen erfolgte Entscheidung von Kultusministerin Birgit Hesse (SPD), den diesjährigen Denkmalpreis des Landes an die Rügener Interessengemeinschaft „De Ackerlöper“ zu vergeben, könnte zumindest vorerst zu einem Zerwürfnis zwischen der Familie eines der Finder und dessen Mitstreitern geführt haben.

Im Januar waren acht ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger der Gruppe auf einem Acker in der Nähe von Schaprode unterwegs gewesen, als der 13-jährige Luca Malaschnitschenko die erste Münze eines rund 1000 Jahre alten Silberschatzes fand (die OZ berichtete). Die Meldung, dass ein junger Nachwuchs-Archäologe an einem so bedeutenden Fund beteiligt war, griffen Politik und Medien gern auf. Schnell war die Rede davon, dass Luca für den mit 700 Euro dotierten „Denk mal! Preis für Kinder und Jugendliche“ nominiert sei. Doch den erhält nun die AG „Junge Archäologen“ des Kinder- und Jugendzentrums Plau am See“.

Dann hieß es, die Ministerin wolle den „Friedrich-Lisch-Denkmalpreis“ an Luca vergeben. Diese mit 4000 Euro dotierte Würdigung des Landes erhalten am kommenden Wochenende „De Ackerlöper“ aus der Hand der Ministerin. Eben jene Gruppe, für die Luca zur Ausbildung unterwegs war, als er seinen Fund machte. Aber auch diese Entscheidung war nicht konfliktfrei abgelaufen, denn erstmals war das Ministerium nicht der Empfehlung einer Fachjury gefolgt. Das Hin und Her führte zu Enttäuschungen in der Szene der Rügener Denkmalpfleger. In der Folge wollen Luca und sein Vater Steffen Malaschnitschenko sich dem Vernehmen nach künftig auf eigene Faust auf die Suche nach weiteren Schätzen begeben. Mit den Ackerlöpern wollen sie anscheinend nichts mehr zu tun haben.

„Ich möchte mich in der Sache jetzt erst mal bedeckt halten“, sagt Steffen Malaschnitschenko und so hält es auch „Ackerlöper“Michael Parchow: „Wir hatten Anfragen aus aller Welt von Amerika bis China und das plötzliche mediale und politische Interesse hat uns komplett überfordert. Wir haben daraus gelernt und können beim nächsten Anlass hoffentlich professioneller damit umgehen.“ Zunächst aber möchten die Ackerläufer erst einmal abwarten, bis der Preis übergeben ist, bevor sie sich zu den Hintergründen äußern.

Im Zusammenhang mit der Würdigung des Fundes war auch die Diskussion um die Einführung eines Finderlohns für archäologische Schätze in Mecklenburg-Vorpommern erneut aufgeflammt, der hierzulande im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht gezahlt wird. Aus ihrer Sicht würde ein solcher Finderlohn jedoch Probleme nach sich ziehen, wandte die Ministerin ein. So könne die Aussicht auf Geld zur Schatzsuche animieren, was die Zerstörung von Fundplätzen zur Folge haben könnte.

Ohnehin ist der Wert des bedeutenden Schatzes kaum einzuschätzen. Weder plant die Landesregierung den Verkauf, noch gibt es eine Expertise zu seinem Wert. Der Silberpreis des etwa 1800 Gramm schweren Fundes würde dessen Bedeutung nicht gerecht.Der bestand immerhin aus Hals- und Armreifen, Perlen, Fibeln, einen Thorshammer, Ringschmuck sowie etwa 500 bis 600 teilweise zerhackten Münzen, von denen mehr als 100 dem Dänenkönig Harald Blauzahn zugeordnet werden.

Uwe Driest