Bergen

Die Arbeitsagentur zählte 780 Neu-Azubis im Landkreis Vorpommern-Rügen. Doch wie geht es nach der Ausbildung weiter? Laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) geht der Trend zum befristeten Job auf Zeit. Sie fordert nun bessere Job-Perspektiven für Berufseinsteiger.

Zum Hintergrund: In der Nahrungs- und Genussmittelbranche sind bundesweit 54 Prozent aller Übernahmen befristet, bei Neueinstellungen sogar 73 Prozent. Dies geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in der Nahrungs- und Genussmittelbranche hervor. Auch in Hotels und Gaststätten sind diese Arbeitsverträge zum Berufsstart gang und gäbe. Dort sind laut IAB 35 Prozent aller Übernahmen befristet.

Jörg Dahms, Geschäftsführer der NGG-Region MV, spricht von einer „Unternehmer-Unsitte“: Es könne nicht sein, dass Betriebe trotz Hochkonjunktur in vielen Branchen so stark auf Befristungen setzten.

„Wer als Job-Starter eine Familie gründen oder einen Kredit für die Wohnungseinrichtung bekommen will, der braucht einen sicheren Arbeitsplatz und keinen Zitter-Vertrag“, sagt er.

Auf Unternehmer, die darüber klagen, dass sie im Gastgewerbe oder in der Ernährungswirtschaft kaum noch Fachkräfte finden, reagiert Dahms mit einem Kopfschütteln: „Wer nach der Ausbildung nur einen Vertrag auf Zeit anbietet, der muss sich nicht wundern, dass sich Schulabgänger woanders umsehen.“ Spezialisten von morgen gewinne man nur mit guten Löhnen, attraktiven Arbeitsbedingungen und klaren Karriereperspektiven, so der Gewerkschafter. Befristungen sollten die Ausnahme und nicht die Regel sein. Zu den wirklich zwingenden Gründen einer Befristung gehörten etwa eine Probezeit oder Schwangerschaftsvertretung. „In den Betrieben haben wir es aber immer häufiger mit Befristungen nach dem 08/15-Prinzip zu tun. Jobs auf Zeit werden zur gängigen Praxis“, sagt er.

Das Problem mit befristeten Verträgen ist auch beim Regionalverband Rügen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) ein großes Thema. Aktuelle Zahlen liegen laut Vorsitzendem Wolfgang Kannengießer zwar erst zum Jahresende vor, aber er weiß, dass viele Unternehmen versuchen, ihr Stammpersonal zu halten, aber auch viele Saisonkräfte beschäftigen. „Es ist natürlich ärgerlich, dass viele junge Menschen die Insel verlassen, weil sie in anderen Regionen bessere Bedingungen vorfinden“, sagt er. Demgegenüber würden jedoch die Unternehmen stehen, die am Ende jeden Jahres ihre Finanzen neu ordnen müssen und dabei überlegen, wie viel Personal sie sich leiten können. Aus Gesprächen mit Gastronomen und Hoteliers habe er aber erfahren, dass viele Betriebe in diesem Jahr ihr Personal aufgestockt haben.

mo