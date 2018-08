Ralswiek

Sie wird rückfällig. Jedes Jahr mindestens einmal. Dann kommt Anastasia Bain nach Ralswiek und schaut sich die aktuellen Aufführungen der Störtebeker Festspiele an.1999 war sie selbst einmal mit dabei. Da spielte die heute 57-Jährige die Sklavin und Tänzerin Mirana. „Ich bin über meinen damaligen Freund, den Schauspieler Heiko Wolff, zu den Festspielen gekommen“, erzählt Bain, die heute ein gefeierter Musical-Star ist und derzeit in Hamburg in „Mary Poppins“ die Mrs. Cory gibt. „Nachdem mich Intendant Peter Hick kennengelernt hatte, schrieb er mir die Rolle auf den Leib.“In dem Stück „Die Vitalienbrüder“ verliebt sich ausgerechnet Goedeke Michels (Dietmar Lahaine) in die exotische Schönheit. „Es gibt da die markante Szene am Brunnen, in der Goedeke mich fragt, ob ich für ihn tanzen würde, was ich dann auch tat.“ Die von Bain verkörperte Figur war es obendrein dann auch, deren Leben durch den berühmten Turmsturz endete.

Disziplinierte DDR-Schauspieler

Obwohl sie praktisch nur eine Nebenrolle in dem Stück hatte, sieht die US-Amerikanerin ihr Engagement bei den Störtebeker Festspielen als einschneidendes Erlebnis. „Ich komme vom Tanz, bin dann ins Musical-Fach gewechselt – da war dieser Auftritt in Ralswiek etwas vollkommen anderes“, sagt sie. „Und mit all diesen DDR- Schauspielern zu arbeiten, war eine besondere Erfahrung.“ Es sei deren Einstellung zum Job gewesen, die sich deutlich von der der Westkollegen unterschied. „Sie sind intensiver dabei und haben am Set eine ganz andere Disziplin.“Nach einer kurzen Theater-Tournee mit dem Stück „Carmen Jones“ 1986 kam Anastasia Bain zwei Jahre später als Mitglied des „Porgy And Bess“-Ensembles nach Deutschland. „Das war ein Riesenstück und ich war zu jenem Zeitpunkt am Theater des Westens in Berlin“, erinnert sie sich. Großes folgte: In Hamburg gehörte sie zur Originalbesetzung von „König der Löwen“. Hier spielte sie die Hyäne Shenzi. Den Mandrill Rafiki verkörperte sie danach in der französischen Inszenierung des Musicals. Mit Begeisterung erzählt sie von einer ihrer Lieblingsrollen: In dem Oueen-Musical „We Will Rock You“ war sie als Killer Queen besetzt. „Sie war Konzern-Chefin, hatte unheimliche Macht – das hat mir sehr gut gefallen.“ Auch die Mitwirkung am The-Who-Musical „Tommy“ war ihr eine Herzensangelegenheit. „Ich spielte darin die Acid Queen, die im Kinofilm von Tina Turner dargestellt wird“, sagt Anastasia Bain. „Da war es für mich eine ganz besondere Herausforderung, denn ich verehre Tina Turner.“Zu ihrer Musical-Vita auf deutschen Bühnen gehören darüber hinaus „Fame“, „Blues Brothers“ und „Dream Girls“. In der österreichischen Hauptstadt Wien wurde sie für „Sister Act“ engagiert und bei den Festspielen in Bad Hersfeld konnte man sie in „Show Boat“ sehen.

Verletzung am Kiefer

Bevor sie nun die durchgeknallte Mrs. Cory in „Mary Poppins“ gab, stand sie in München für das Hippie-Musical „Hair“ auf der Bühne. „Meine allererste Erfahrung mit ,Mary Poppins’ war 2014 in Wien, wo ich nach dem Vorspielen die Rolle nicht bekommen habe“, verrät Bain. „Naja, dachte ich, es macht mir nichts aus. Dann hieß es von meiner Agentur, ich solle für die deutsche ,Mary Poppins’-Aufführung zum Vorsingen nach Stuttgart kommen. Da hatte ich gar keine rechte Lust zu.“ Beim Casting habe sie sich dann aber derart ins Zeug gelegt, dass an ihr niemand mehr vorbeigekommen sei.Anastasia Bain hat bis heute viele Bühnen gesehen, nicht wenige waren äußerst opulent. Die Ralswieker ist für sie aber immer noch eine ganz besondere. „Bevor ich hier her kam, hatte ich noch nie auf einer solch gigantischen Freilichtbühne gestanden“, erzählt sie. „Auch war es mir fremd, im Sand zu spielen.“ Dass bei Störtebeker ohne Zweitbesetzung Abend für Abend Höchstleistung gebracht werde, sei in dieser Intensität auch nicht gerade gewöhnlich. „Man muss sehr aufpassen, dass einem trotz der ständigen Aktionen nichts passiert“, sagt Bain weiter. „Ein Stuntman hat mir mal den Kiefer verletzt. Im ersten Moment dachte ich, er sei gebrochen. Das war aber nicht so und schon stand ich am nächsten Abend wieder bereit.“

Der starke Titelheld

Nach ihrem Mirana-Gastspiel war Anastasia Bain für einige Jahre aus dem Dunstkreis der Ralswieker Festspiele verschwunden. „2015 habe ich dann wieder Kontakt zu Anna Theresa Hick geknüpft“, sagt die Künstlerin. Das erste Telefonat sei mit viel Ausgelassenheit und Spaß geführt worden. „Sie hat mich dann gleich zur Premiere des neuen Stücks eingeladen, und seitdem komme ich jedes Jahr wieder her.“ Als sie Anna Theresa Hick kennenlernte, sei diese 16 Jahre alt gewesen. Jetzt habe eine Frau vor ihr gestanden, die neben ihrer Mutter als Geschäftsführerin eines so großen Unternehmens arbeitet: „Sie so zu sehen, war sehr bewundernswert.“Wie jeder Darsteller und jeder Fan hat auch Anastasia Bain ihre eigene Sicht auf die vier Störtebeker-Darsteller, von denen sie mittlerweile mit Norbert Braun, Bastian Semm und Alexander Koll drei auf der Bühne erleben konnte. „Norbert war ein sehr starker Titelheld“, sagt Bain. „Und es war für mich ganz toll zu sehen, wie er und Dietmar Lahaine später zurückkamen und andere Rollen in den Stücken übernahmen.“Auch Bastian Semm, der von 2013 bis 2017 als Klaus Störtebeker durch den Sand ritt, sei „okay“ gewesen. „Er hat mehr den Schönling verkörpert“, sagt die Schauspielerin. „Norbert fand ich ein bisschen mehr in der Rolle. Natürlich waren die Titelhelden alle gut, in letzter Zeit kamen aber mehr die Leute vom Fernsehen zum Zuge, und da geht es oft um Schönheit.“ Norbert Braun sei „ihr“ Störtebeker, wie sie sich die historische Figur vorstelle. „Den Neuen, Alexander Koll, finde ich sehr gut“, sagt Bain. „Aber ich glaube, es steckt noch mehr in ihm, als er bisher zeigt.“

Berndt Jens-Uwe