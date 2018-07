Göhren

Manchmal werden sie einfach zu schnell und Steffen Rausch muss eingreifen: „Nicht versuchen, die letzte Straßenbahn zu bekommen“, sagt der freiberufliche Musiker. Jeden Donnerstag probt er mit den geistig Behinderten in den DRK-Werkstätten in Bergen. Insgesamt zehn Mitglieder zählt die Band Die Rügen Kracher, die im Jahr 2015 ins Leben gerufen wurde.„Das ging damals los mit 'nem kleinen Casting“, sagt Sven Huck, der inzwischen die Rolle des Frontsängers übernommen hat. „So wie bei Dieter Bohlen“, ergänzt Steffen Rausch, „nur nicht ganz so böse“.

Ebenfalls von Anfang an dabei ist Sascha Wendt. „Ich wollte schon immer Musik machen“, sagt er, „eigentlich seit ich zehn Jahre alt bin“.

Das gemeinsame Musizieren tut den Bandmitgliedern gut. Zu Beginn sei Sascha Wendt noch eher schüchtern gewesen und habe kaum einen Ton herausbekommen, sagt Steffen Rausch. „Inzwischen ist er aber die größte Quasselstrippe“. Für ihren Auftritt bei der Young-Sound-Session bereitet die zehnköpfige Truppe ein Set von 30 Minuten vor. Und da ist für jeden Geschmack etwas dabei. „Wir singen Vom selben Stern, Kling Klang, Amsterdam und auch was von Santiano“, sagt Jörg Haumann. Aufgeregt seien sie alle vor einem so großen Auftritt, sagt der Bandleiter, der sie auf dem Keyboard begleitet, „aber die Vorfreude ist trotzdem riesengroß“.

Aber auch andere Bands bereiten sich auf ihren Auftritt im Göhrener Kurpavillon vor. Aus Hamburg reist etwa die HipHop Academy an, die mit Gesang, Breakdance und Beatboxklängen begeistern will. Aus Greifswald kommen die Funky Froxx auf die Insel. Die, wie sie selbst sagen, jüngste Rockband Deutschlands gibt es bereits seit fünf Jahren. Und dabei sind Jakob, Willy, Jordan und Yale gerade einmal 15 Jahre alt.

Außerdem dabei sind Loopolia aus Neubrandenburg und Dias aus Rostock und Stralsund. Zum Abschluss des Tages wird es Musik von DJ Maik geben, sowie um 23 Uhr ein Höhenfeuerwerk.

Dass die Rügenkracher in Göhren auftreten werden, ist eher einem Zufall zu verdanken. „Ich habe einen Artikel in der Zeitung gelesen und dann eine Bewerbung nach Göhren abgeschickt“, sagt Steffen Rausch. Dort werden die Rügenkracher die Bühne dann am 19. Juli um 15.30 Uhr gemeinsam mit Sundshine, der Band aus den DRK-Werkstätten in Stralsund, rocken.

Die Young-Sound-Days werden in diesem Jahr erstmalig veranstaltet. Sie sollen hauptsächlich jungen Künstlern und Bands aus der Region Gelegenheit bieten, sich auf einer großen Bühne vor Publikum zu präsentieren. „Es ist nicht als Wettbewerb gedacht“, sagt Berit Waschow, die in der Kurverwaltung für die Eventplanung zuständig ist, „die Leute sollen einfach zusammen Spaß haben“. Und da im Sommer besonders viele junge Leute auf der Insel sind, wollen die Organisatoren auch junge Bands auf die Bühne holen. Genau hier liegt aber auch das Problem: Aufgrund der Ferienzeit sind viele lokale Schülerbands nicht vollzählig und können nicht auftreten.

Für die Young-Sound-Session werden daher noch zwei Bands oder Künstler für 15 und 19 Uhr gesucht. Für Sound- und Lichttechnik ist gesorgt. Auch lose Gruppierungen, etwa aus Musikschulen, können sich bei Berit Waschow von der Kurverwaltung unter der Telefonnummer 038308/6679 27 melden.

Frohbös Dana