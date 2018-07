Putbus

Seit Jahren wollen die Putbusser ihren Hafen im Ortsteil Lauterbach sanieren - und sie müssen sich weiter gedulden. Eigentlich sollten die Wasserbauer schon zur Tat geschritten sein. Eigentlich, denn die Finanzierung des Vorhaben ist noch nicht endgültig gesichert. „Ein erneuter Kofi-Antrag ist gestellt worden“, informierte Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos) während der jüngsten Stadtvertretersitzung. Erst wenn der positiv beschieden ist, könne das Vorhaben angegangen werden. Karl-Otto Hein hofft auf einen Baubeginn „Ende diesen, Anfang nächsten Jahres“. Begonnen werde mit Spundwand und Pier. „Die Maßnahme wird voraussichtlich bis ins Jahr 2020 gehen“, sagte der Sachgebietsleiter für Wohnungs- und Hafenwirtschaft in der Putbusser Stadtverwaltung.Noch im Oktober vergangenen Jahres war von einem Baubeginn in diesem Frühjahr und einem Projektabschluss bis Ende 2019 ausgegangen worden. Und eigentlich passte es auch. Denn im Dezember 2017 hatte die Stadt die Zusage des Wirtschaftsministeriums über Fördermittel in einer Höhe von 4,3 Millionen Euro in der Tasche (die OZ berichtete). Aber: Die beiden ersten Anträge auf Kofinanzierung, um so den städtischen Eigenanteil bei dem etwas mehr als fünf Millionen Euro teuren Vorhaben drücken zu können, waren abgelehnt worden. Deshalb musste der Start verschoben werden.

Unterdessen werde nach Aussage der Bürgermeisterin das Projekt weiter vorangetrieben. So sei die europaweite Ausschreibung angeschoben. „Ziel ist es, den Vergabebeschluss auf der Stadtvertretung am 17. September zu beschließen. Danach werden die Leistungsverträge unterzeichnet beziehungsweise die Aufträge ausgelöst“, sagte Beatrix Wilke.

Mit dem Geld wollen die Putbusser die marode und 230 Meter lange Westpier des kommunalen Hafens sanieren lassen. Vor die marode Spundwand soll eine neue gerammt werden. Denn derzeit lauert die Gefahr in fünf Meter Tiefe: Auf dem Grund des Hafenbeckens hat sich das Wasser schon einen Weg hinter die Spundwand an der Pier entlang des Eichendammes gesucht und sie ausgehöhlt. Bei der Sanierung und dem Ausbau der Westpier haben die Planer die Nutzung durch bis zu 120 Meter lange Flusskreuzfahrtschiffe, Großsegler und Freizeitkapitäne in den Vordergrund gestellt.

Auf der Pier ist zudem als Bindeglied zwischen maritimer Gartenanlage und Promenade ein Informationsgebäude geplant. Der eingeschossige Hallenbau soll auf 120 Quadratmetern neben einer Touristinformation mit Ticketverkauf auch die Wasserschutzpolizei beherbergen.

Die Pier zum Hafenhotel hatten die Putbusser vor mittlerweile zwölf Jahren auf Vordermann bringen lassen. Für etwa zwei Millionen Euro wurde die seinerzeit ebenfalls marode Kaimauer umfassend saniert und der Hafenvorplatz gepflastert, der zuvor nicht mehr als ein großer unbefestigter Parkplatz war. Auch damals hatten die Putbusser einen langen Atem beweisen müssen. Die ersten Planungen dafür hatten sie schon 1995 aufgelegt.

Herold Chris-Marco