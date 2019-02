Vitt

Auf ganz Rügen waren einst die Häuser mit Haus- und Hofmarken gekennzeichnet, erklärt Dr. Katrin Staude. „Das ist dann ab 1830 langsam aus der Mode gekommen, als der Schulunterricht eingeführt wurde“, sagt die Archäologin. Im traditionellen Sinne wurden sie dann noch weiter genutzt und werden an den Hauswänden in Vitt noch heute in Ehren gehalten. „Sie stammen wahrscheinlich von den Runen ab. Aber die Haus- und Hofmarken gehörten zu keinem Alphabet, wie die germanischen Runen mit ihrem älteren und jüngerem Futhak.“ Zur Unterscheidung dienten diese Haus- und Hofmarken auch als Brandzeichen auf dem Vieh der Bewohner und waren ebenso Erkennungsmerkmal der Fischereigeräte. „Diese Zeichen verblieben natürlich mit dem ältesten Sohn auf dem Grundstück. Wenn dann jüngere Söhne sich niedergelassen haben, wurde manchmal – nicht immer – das Zeichen der Familie durch einen Zusatzstrich (einer sogenannten „Bimark“) erweitert“, sagt Dr. Katrin Staude.

Wenke Büssow-Krämer