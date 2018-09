Vaschvitz

Die Erkenntnis, dass die Ursache für Probleme mit dem Hund ganz überwiegend „am anderen Ende der Leine“ zu finden ist, hat sich unter Hundehaltern weitgehend durchgesetzt. Schließlich klärt eine Flut von Sendungen sogenannter „Hundeflüsterer“ darüber auf, dass ein verunsicherter Mensch die Verantwortung im Rudel nicht einfach dem Hund überlassen soll. Maja Nowak aber setzt noch einen drauf. Wer sich auf ihre Bühne begibt, muss damit rechnen, einfühlsam aber bestimmt mit den eigenen Defiziten konfrontiert zu werden. Bevor Nowak nämlich auf den Hund kam, hat sie therapeutisch mit Menschen gearbeitet.

Als „Hundeflüsterin“ möchte die Expertin folgerichtig nicht verstanden werden, sondern als „Wegbereiterin für Mensch-Hund-Kommunikation“. Auf Einladung von Petra Dittrich von „Der Buchladen“ in Gingst“ absolvierte die auch aus dem Fernsehen bekannte Autorin („Wieviel Mensch braucht ein Hund?“) am Wochenende zwei vierstündige „Erlebnisabende“ vor mehr als 200 Menschen in der Kunstscheune von Vaschvitz.

Hunde sind Dolmetscher für Menschen

Dort lernte Hundehalterin Leonore, die bis dahin davon ausgegangen war, dass ihre Beagle-Hündin Emma schlichtweg „Bohnen in den Ohren“ habe, dass sie weniger Druck ausüben und mehr Vertrauen in den Hund haben solle. Bis es soweit ist, soll eine Schleppleine helfen. Einfache Ursache-Wirkungs-Regeln möchte Nowak nicht aufstellen. Schließlich reagierten Hunde nicht mechanisch. „Ich möchte nicht erklären, sondern die Menschen ermächtigen, sich selbst besser zu verstehen“, sagt Nowak. „Wir nehmen nur fünf Prozent unserer Empfindungen mit den Sinnen wahr, aber Hunde wissen in jedem einzelnen Moment, was in Euch vorgeht.“ Während ihrer Arbeit mit Menschen habe sie bemerkt, „ was für tolle Dolmetscher die Hunde sind“. Hundehalter würden oft eigene Defizite durch erwünschte Tugenden ihres Hundes auffüllen wollen. „Menschen projizieren Eigenschaften auf Hunde wie ein Groupie auf seinen Star.“, wie es Nowak ausdrückt.

Paul, ein zehn Monate alter Cocker-Spaniel, hat seine Schlappohren, um wegzuhören. In dem Film, der ihn vorstellt (Titel: „Ich bin dann mal weg.“), ist zu vernehmen, wie Frauchen Simone Herrmann aus Binz immer wieder „Hier, Paul, hier“ ruft. Nowak: „Wenn ich Stefan Raab wäre, würde ich daraus einen Rap machen und Paul findet es toll, dass sein Frauchen immer rappt, während er die Umgebung erkundet.“Andere Hunde nervt Paul, weil er an ihnen hochspringt und ihnen ohne Unterlass die Lefzen leckt. Diesen Teil der Erziehung übernimmt kurzerhand Nowaks Retriever-Hündin, die den aufdringlichen Junghund knurrend in die Schranken weist.

Luftschnappen dient der Deeskalation

Die „Wegbereiterin“ hat sich einen Kunstgriff ausgedacht, um diesen heimlichen Wünschen der Hundehalter auf die Schliche zu kommen. Sie fragt – verkürzt gesagt – die Menschen, was sie an ihrem Hund am meisten stört und schreibt diese Eigenschaft dann den Haltern selber zu. Es gebe zwei Arten von Hunden, so Nowak. „Die einen spiegeln ihren Menschen, die anderen tragen ihn. Jene Hunde die tragen, spüren, dass ihr Mensch noch nicht bereit ist für den nächsten Schritt“. Paul trägt sein Frauchen noch nicht und Simone Herrmann nimmt aus der Veranstaltung mit, „dass ich ruhiger werden will im Umgang mit Paul und das, was wir hier lernten mit ihm weiter üben werde“.

Peggy Schlotte aus Moordorf schildert, wie ihre stattliche Großpudel-Dame Elli einmal in die Luft schnappte, als sie sich von einem fremden Menschen bedrängt fühlte. Seither ist sie unsicher, ob ihre Hündin einmal richtig beißen könnte. Das Schnappen sei lediglich eine Drohgeste, die Hunde anwenden, um einen Kampf zu vermeiden, lernte jedoch die Hundehalterin. „Du kannst dich auf Deine Peggy verlassen“, beruhigte Nowak. Allerdings habe sie festgestellt, dass die Hündin intellektuell unterfordert sei, wenn sie nur ab und an einen geworfenen Gegenstand bringen solle. „Elli ist ein hochintelligenter Hund, aber Du machst mit ihr nicht Bruchrechnen, sondern fragst sie zehnmal hintereinander, wie viel eins und eins ist.“ Auch Peggy Schlotte ist mit den Hinweisen zufrieden. „Ich werde künftig mehr loslassen und Vertrauen aufbauen“, so das Frauchen.

Für Organisatorin Petra Dittrich war es „ein Wochenende mit zwei sehr unterschiedlichen Abenden. Ging es am Sonnabend sehr viel um die Menschen, waren am Sonntag vier Hundeteams sehr temperamentvoll unterwegs“. Auch da warb Maja Nowak für ihre Devise. „Einfach leben – einfach sein.“

Driest Uwe